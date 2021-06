Koronavírus: 9 hónapja nem volt erre példa

A járvány tavaly márciusi kitörése óta Csehországban 1,66 millió személy fertőződött meg meg bizonyíthatóan az új típusú koronavírussal, több mint 30 ezren bele is haltak. Az elmúlt időszakban azonban jelentős javulás ment végbe az országban: míg áprilisban a napi halálesetek száma átlagosan 84 volt, addig az utóbbi napokban már tíz alatt mozgott ez az adat, csütörtökön pedig 9 hónap után ismét elérte a nullát.

Egyre jobb a helyzet a cseheknél

Az elmúlt napon 430 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a csehek - ez 75-tel kevesebb, mint az egy héttel ezelőtti adat. Az utóbbi hét napban ráadásul százezer emberre mindössze 24 újfertőzésjutott. Ez is nagy haladásnak számít, tekintve, hogy május elején még száz felett mozgott ez a mutató. A kórházakban jelenleg mintegy 480 személy van, ami 40 százalékos csökkenést jelet az előző héthez képest. Súlyos állapotban már csak 70 páciens van. Már minden kórház már visszatérhetett a korábban megszokott munkarendjéhez.

Jól haladnak az oltással

Miközben a koronavírus-járvány gyengül, az oltási folyamat erősödik. Szerdán és csütörtökön egyaránt mintegy 110 ezer adag vakcinát adtak be az embereknek, és jelenleg már a 16 évesek is jelentkezhetnek oltásra. Csehországban továbbra is csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákat használják. A beadott oltóanyagok 80 százaléka a Pfizer és a BioNTech által közösen gyártott Comirnaty-vakcina volt.

