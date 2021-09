Koronavírus: 8 új áldozat itthon

Újabb 265 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 821 526-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 8 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 30 179-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

513-an vannak kórházban

"A fertőzöttek száma mindenképpen növekedni fog" - véli Rusvai Miklós virológus.

Jelenleg 7 532 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 478-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 74-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 783 815 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 4 520 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 6,9 millió tesztet végeztek már el az országban.

Átadják az oltási igazolást egy nőnek, miután beoltották őt a koronavírus ellen.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Elérhető a 3. oltás

Eddig már 5,88 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,63 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is főként az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns) terjed, amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjúban felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus leküzdésében csak az oltás segít, az oltatlanok pedig egy súlyos betegség kockázatának vannak kitéve, ezért fontos lenne, hogy ők is éljenek az oltás lehetőségével.

A COVID-19 elleni védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak ittwww.eeszt.gov.hu.

Akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták az új típusú koronavírus elleni oltást második adagját, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását. A friss információk szerint már 725 ezren meg is kapták az ismétlő oltást.

Európa-szerte egyre többen veszik fel a COVID-19 elleni védettséghez szükséges védőoltásokat, a magyar népesség átoltottsága ugyanakkor csak lassan növekszik, és mind inkább lemarad az európai adatoktól.