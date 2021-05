Koronavírus: 41 új áldozat itthon

A koronavirus.gov.hu szerint 258 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 346 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 41 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 560 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 670 205 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 102 581 főre csökkent. 1420 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen.

5 millió beoltott: így változik az életünk

Közben folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 023 145 fő, közülük 3 012 483 fő már a második oltását is megkapta. Az 5 millió beoltott elérésének köszönhetően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. Vége a kijárási tilalomnak, a közterületi maszkviselésnek és az üzletek, éttermek nyitvatartására vonatkozó korlátozásoknak. Minden olyan helyen továbbra is kötelező azonban a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is el kell fednünk orrunkat, szánkat. A 16-18 éves korosztály felügyelet nélkül is járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

A koronavírus még nem tűnt el, de az oltásnak köszönhetően javul a járványhelyzet. Fotó: Getty Images

A kulturális eseményeket - a zenés, táncos rendezvény kivételével -, a sportrendezvényeket, valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban tartott nagyobb (500 főt meghaladó résztvevő által látogatott) rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják. A szabadban tartott kisebb (500 résztvevőnél kevesebb fő) rendezvény bárki által látogatható. Mindezek alól kivételt képeznek a zenés, táncos rendezvények, amelyeken életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek vehetnek részt. Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más családi esemény vagy magánrendezvény esetén pedig az 50 fős létszámkorlát érvényes.

