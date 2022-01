Koronavírus: 248 áldozat a hétvégén

Az elmúlt három napban összesen 5865 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 262 280-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt továbbá 248 többségében idős, krónikus beteg, így a járvány áldozatainak száma 39 434-re emelkedett. Jelenleg 3313 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 318-an vannak lélegeztetőgépen.

Újabb oltási akciókat hirdetnek

A portálon hangsúlyozták: az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérjük az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Január 6. csütörtök és 8. szombat között újabb oltási akció lesz. Már megnyílt az internetes időpontfoglaló a 12-17 évesek megerősítő harmadik oltásához is.

Újabb oltási akciókat hirdetnek januárban. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron vírusvariáns magyarországi megjelenésére tekintettel januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl, a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak.

Januárban minden csütörtök és péntek délután, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelőkben oltópontokon.

Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon