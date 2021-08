Koronavírus: 180 új fertőzött, elhunyt egy beteg

A tegnapi nap során 180 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 811 517-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. Elhunyt egy beteg, így a hazai áldozatok száma 30 056. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 774 600 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 6 861 főre csökkent. 93 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen.

Interneten és a háziorvostól is kérhető a harmadik oltás

A delta vírusmutáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben. A honlapon ezért azt kérik: aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

A jövő héten az iskolákban is lesz oltási akció, azon 12 év feletti diákok kaphatják meg az oltást, akiknek szülei visszajelezték az oltási igényt. A 12 éven felüli gyermekek oltására emellett továbbra is van lehetőség, a még beoltatlan gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló.

Már 240 ezren a harmadik oltást is felvették, amelyre szintén lehet időpontot foglalni az interneten vagy a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.