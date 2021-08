Koronavírus: 156 új hazai eset a hétvégén

Újabb 156 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 810011-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt négy beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 30037-re nőtt - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége most is idős ember volt, egyikük azonban egy 45 éves férfi, aki skizofréniával és visszérbetegséggel küzdött.

Az oltásról tájékoztatnak egy férfit, mielőtt beadják neki a harmadik oltást. Fotó: MTI/Rosta Tibor

75-en vannak kórházban

Jelenleg 22727 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 75-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 11-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 757247 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 1252 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 6,39 millió tesztet végeztek már el az országban.

Részletek a vakcinázásról

Eddig már 5,64 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,49 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns), ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A COVID-19 elleni védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Akik az év elején kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását. Az eddigi információk szerint már 57 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 38 ezren már meg is kapták azt.

