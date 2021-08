Koronavírus: 104 új fertőzött itthon

Magyarországon a járvány kezdete óta összesen 810 316 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 038 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 765 952 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 14 326 főre csökkent - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. Jelenleg 83 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nő megkapja a vakcina harmadik adagját Hatvanban. A kép forrása: MTI/Komka Péter

A delta vírusvariáns több európai országban és már hazánkban is terjed. A COVID-19 elleni védőoltás ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

A beoltottak száma 5, 67 millió fő, közülük majdnem 5, 5 millió fő már a második oltását is megkapta. Az iskola közeledtével a szülőknek érdemes átgondolni az oltást. Magyarországon már 200 ezer 12 és 17 év közötti diákot regisztráltak oltásra, és 81 százalékuk már fel is vette azt. A gyermeküket beoltatni kívánó szülőknek ajánlott interneten regisztrálni és időpontot foglalni.

Lehet időpontot foglalni a harmadik oltásra is

96 ezren már fel is vették a harmadik oltásukat. Akik az év elején kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását.

