Koronavírus: 21 beteg hunyt el a múlt héten

A múlt héten 3042 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta 1 928 125-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Huszonegy, többségében idős, krónikus beteg halt meg, így a járvány kezdete óta elhunytak száma 46 647-re emelkedett.

A gyógyultak száma 1 871 930, az aktív fertőzötteké 9548. Jelenleg 233 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük öten vannak lélegeztetőgépen.

Az omikron variáns újabb változatai egyre több embert fertőznek meg. Fotó: Getty Imageses

A beoltottak száma 6 411 804, közülük 6 198 798-an a második, 3 884 105-en a harmadik, 305 216-an pedig már a negyedik koronavírus elleni oltást is megkapták. Júliustól változás lép életbe: már csak péntekenként oltanak a kórházi oltópontokon, de a vakcina beadását továbbra is lehet kérni a háziorvosoktól, házi gyermekorvosoktól is. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Mi a helyzet a világban?

A fertőzöttek száma globálisan meghaladta az 545,4 milliót, a halálos áldozatoké pedig a 6,332 milliót - derül ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adataiból.

A fertőzés 193 országban és régióban van jelen. Az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzött, a járvány kezdete óta 87 217 673 esetet azonosítottak. A halálos áldozatok száma 1 016 757. Franciaországban 31 027 099 fertőzöttet és 150 482 halálos áldozatot regisztráltak. Németországban 28 048 190 fertőzöttet és 141 022 halottat tartanak nyilván.

Kínában 2 130 033 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 14 625 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.