Kormányinfó: jönnek az oltási akciónapok

Újabb egy héttel meghosszabbítják az oltási akcióhetet - jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A sajtótájékoztatón elhangzott az is: az Operatív törzs oltási akciónapokat is szervezni fog a közeljövőben, hogy valamennyi településen, helyben is legyen lehetőség felvenni a vakcinák egyikét.

A harmadik oltáshoz kötnék a védettségi igazolvány érvényességét

Mint mondta, a harmadik oltás kulcsfontosságú, ezért a gyártók arra hívják fel a figyelmet, hogy 4-6 hónap múlva csökken a vakcinák hatékonysága. A miniszter felhívta a figyelmet: hamarosan kétmillió vakcina érkezik, az oltóanyagpiacon pedig bőség van, így a beszerzés sem jelent majd gondot.

Megváltozhat a védettségi igazolvány érvényességi ideje. Fotó: MTI/Balázs Attila

A védettségi igazolvány érvényességének meghosszabbításáról is szó esett: Gulyás Gergely szerint a kormány határozott szándéka, hogy a kártyák érvényességét a későbbiekben a harmadik oltáshoz legyen kötve. Ennek részleteiről a későbbiekben ígért tájékoztatást a miniszter.

Közben ismét emelkedett a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma. A tegnapi nap során 10 466 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 124 726 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 218 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 34 931 főre emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu. 7450 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 550-en vannak lélegeztetőgépen.