A WHO még idén felszámolná a pandémiát

Még idén vége lehet a koronavírus-pandémiának, ennek azonban az a feltétele, hogy az egész világon jelentősen emelkedjen a beoltottak aránya, amire jó esély van - nyilatkozta Dr. Jakab Zsuzsanna, a WHO főigazgató-helyettese a növekedés.hu-nak.

Minden, amit az omikron variánsról eddig tudni lehet A SARS-CoV-2 vírusnak köszönhetően megtanultuk, hogy az ilyen típusú kórokozók legnagyobb trükkje a mutáció. Átalakulnak, hogy tovább fertőzhessenek. Az omikron-variáns ebben minden elődjét kenterbe veri, emiatt hatalmas fenyegetést jelent. De ennél sokkal többet tudunk róla. h i r d e t é s

Nem szabad alábecsülni az omikront

A szakember szerint egyelőre sem bizonyítani, sem kizárni nem lehet semmit a vírus eredetével kapcsolatban. "Az, hogy a vírus egy laborból származik, éppúgy ott van még a hipotézisek között, mint hogy élelmiszerláncból, illetve tradicionális piacokról, vagy hogy az állatvilágból. Ezeken mind végig kell menni szisztematikusan, és ez időbe telik" - mondta el. Hozzátette: a WHO főigazgatója nemrég létrehozott egy szakértői csapatot, ez a SAGO, amelyik általában foglalkozik azzal, hogy az új kórokozók eredetének felderítéséhez milyen adatokra, adatkapcsolatokra van szükség a jövőre nézve is.

A járvány csak a globális átoltottság növelésével előzhető meg. Fotó: Getty Images

A főigazgató-helyettes szerint nem szabad alábecsülni az omikront, és mindent meg kell tenni a rohamos terjedés megakadályozásáért. Mint mondta, az eddigi tapasztalatok szerint minden új variáns virulensebb az előzőnél, tehát gyorsabban terjed, ez igaz az omikronra is. Arról egyelőre keveset tudni, hogy mennyire súlyos megbetegedést okozhat, viszont egyelőre úgy néz ki, hogy a vakcinák ez ellen a variáns ellen is hatnak.

"Nem fogjuk tudni felszámolni a pandémiát, amíg nem lépünk előbbre a vakcinaegyenlőség kérdésében. Ez nem csak morális, hanem stratégiai kérdés is, hiszen minél lassabban haladunk az oltásokkal, annál nagyobb esélyt adunk a vírusnak az alkalmazkodáshoz és ezzel az újabb és újabb mutációk kifejlesztéséhez. Ezért tűzte ki a WHO célul azt, hogy az év közepéig a világ lakosságának 70 százaléka be legyen oltva COVID-19 ellen" - mondta Dr. Jakab Zsuzsanna. Mint mondta, a WHO 2022-ben véget vetne a pandémiának, ezért is sürgeti a globális átoltottság növelését.

Egy efféle vírussal kapcsolatban azonban a szakértő szerint semmi biztosat nem lehet mondani, a pesszimista forgatókönyvek szerint csak a magas jövedelmű országok tudják megengedni maguknak azt, hogy az újonnan felbukkanó variánsok ellen mindig bevessék az újonnan kidolgozott vakcinákat, és akár fél évente emlékeztető oltásokat adjanak.