HIV-ellenszer: küszöbön az áttörés

Világszerte közel 38 millió HIV-fertőzött él, nem csoda hát, hogy a Föld szinte minden országában árgus szemekkel figyelik a betegséggel kapcsolatos híreket. "Lassan elérkezik a végső tesztekhez három kísérleti fázisban lévő HIV-ellenszer is, elérhető közelségbe hozva ezzel az AIDS-et okozó vírus legyőzését" - idézi az index.hu az NBC Newst, hozzátéve: az persze nem valószínű, hogy a HVTN 702, az Imbokodo és a Mosaico kódnevű kutatások mind sikeresek lesznek, de a háromból egy szinte biztos, hogy hatékony vakcinát tesz le az asztalra pár éven belül.

Világszerte milliók várják, hogy sikerüljön legyőzni a halálos kórt. Fotó: iStock

Akár már jövőre kiderülhet, hogy hatásos

A HVTN 702-projekt a háromból a legrégebben elkezdett, melyet Dél-Afrikában indítottak el 2016-ban egy korábbi, nem tökéletesen hatékony kísérlet eredményei nyomán. Ez utóbbi egyébként mai napig az egyetlen vakcina, amelyik képes volt csökkenteni a HIV-fertőzöttek számát a klinikai tesztek során.

Most abban reménykednek, hogy a HIV-1-C-altípust célzó HVTN 702 áttörést ér el. A fejlesztés jelenleg a klinikai tesztek fázisában tart, melynek eredményeiről várhatóan 2020 végén, legkésőbb 2021 elején számolnak majd be.

Több altípust egyszerre céloz

A HIV elleni küzdelemben egy 50-60 százalékban hatékony vakcina - a jól szervezett megelőző-programokkal kombinálva - legyőzhetővé tehetné a járványt - mondta Anthony Fauci, az amerikai nemzeti allergológiai és járványügyi intézet (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) igazgatója, aki szerint érdemes lenne még a részben hatékony vakcinákat is bevetni.

A sorban a második ellenszert az Imbokodo fejleszti 2017 óta öt dél-afrikai ország részvételével. Ez nem egy konkrét alcsoportot céloz, a kutatók azt várják, hogy több típus ellen is bevethető lesz. "Az Imbokodo (...) mozaikszerűen összetevődő immunogéneket (azimmunrendszerválaszreakcióját kikényszerítő anyagokat) vet be a HIV ellen."

Kinek ajánlott a HIV-szűrés? Kiemelten fontos a szűrésről beszélni, hiszen a betegség akár 10-15 évig is tünetmentes lehet, így felismerésére a szűrés az egyetlen lehetőség. De kiknek ajánlott különösen a szűrés? Ide kattintva megtudhatja.

A különbség a tesztalanyokban van

A harmadik vakcina, a Mosaico hasonló elvek alapján működik, s úgy hírlik, nem hivatalos klinikai tesztek során a jelentkezők egy része már meg is kapta az első oltást. E két vakcina esetén 6-6 oltást kellene felvenniük a siker érdekében a betegeknek. S, hogy akkor mi a különbség a kettő között? A Mosaicót homoszexuális férfi és transznemű emberek bevonásával tesztelik világszerte 57 helyszínen, míg az Imbokodót heteroszexuális dél-afrikai nőkkel.

Az Imbokodo teszteredményei 2021-ben, a Mosaico teszteredményei 2023-ban várhatóak.