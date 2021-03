Fotók: AstraZeneca-vakcinával oltják az időseket

Így zajlik az oltás lépésről lépésre - nézze meg a képeket!

Korábban még csak a 60 év alatti krónikus betegeknek adták be Magyarországon az AstraZeneca-vakcinákat, tegnaptól viszont már az idősebbeket is olthatják ezzel a koronavírus elleni oltóanyaggal. A bővülő ismeretek és tapasztalatok alapján ugyanis úgy ítélték meg, hogy a 60 év felettiek körében is biztonsággal alkalmazható a készítmény.

Mutatjuk, hogyan zajlik az idősek COVID-19 elleni vakcinázása az oxfordi oltóanyaggal. Rosta Tibor, Varga György, Balázs Attila és Vasvári Tamás képeiből válogattunk.

lyen dobozokat adtak át a napokban a háziorvosnak. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Így néz ki a 10 adagot tartalmazó ampulla. Fotó: MTI/Varga György

Felhasználás előtt fertőtlenítik az oltóanyagot tartalmazó üvegcsét. Fotó: MTI/Balázs Attila

Takács Anikó háziorvos már oltott is szerdán a svéd-brit vakcinával. Fotó: MTI/Balázs Attila

Többek között ezt a férfit is beoltották a nyírteleki rendelőben. Fotó: MTI/Balázs Attila

Ezt a nőt pedig Laczkó László, a tiszadobi belgyógyász-háziorvos oltotta be. Fotó: MTI/Balázs Attila

Így néz ki az AstraZeneca-oltóanyag alkalmazási útmutatója. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Eddig egyébként csaknem 1,15 millió személyt oltottak be az új típusú koronavírus ellen, 327428-an már a második dózist is megkapták. A védőoltás ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál.

