COVID-oltás: ez a szövődmény ritka, de veszélyes

Rendkívül ritkán alakul ki, viszont nagyon magas a halálozási kockázatot hordoz magában az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának első dózisa után fellépő vérrögösödés - állapították meg a kutatók, akik 220 érintett adatait vizsgálták. A veszélyes szövődmény ráadásul fiatal és egészséges embereknél is megjelenhet - számolt be a tanulmány részleteiről a The Guardian.

Holland gyártmányú AstraZeneca-vakcinát tartamazó dobozt bont fel egy orvos Ungváron. Fotó: MTI/Nemes János

A fiatalok körében kétszeres a rizikó

A vizsgált alanyok között ugyan volt 79 éves személy is, 85 százalékuk 60 év alatti volt - annak ellenére is, hogy a 60 felettiek körében nagyobb az átoltottság, mint a fiatalabbak esetében. A páciensek fele ráadásul semmilyen krónikus betegséggel nem küzdött, és a vérrögösödés egyetlen kockázati tényezője sem állt fenn náluk. A számítások szerint egyébként a vérrögképződési zavar az 50 év felettiek körében 100 ezer AstraZenecával beoltottból egyet érint, míg az 50 év alattiak esetében minden 50 ezredik oxfordi koronavírus-vakcinát kapott embernél fellép ez a probléma - a kockázat tehát a fiataloknál kétszeres.

Ijesztően magas a halálozási ráta

A 220 említett esetből 50 végződött halállal, ez tehát 23 százalékos halálozási rátát jelent. A tragikus végkimenetel gyakorisága azonban 73 százalékra ugrik azok körében, akik alacsony vérlemezkeszámmal és agyi vérrögökkel rendelkeznek. Kiemelték ugyanakkor, hogy mind a vérrögképződés, mind az elhalálozás rizikója sokkal nagyobb a COVID-19-cel küzdő betegeknél, mint az oltott személyeknél.

Reagált a vakcina gyártója

Mint az eddigi, szövődményekkel kapcsolatos hírekre, úgy erre is reagált az AstraZeneca. Szóvivőjük rámutatott, hogy ez a kutatás nagyon kevés, alig több mint 200 személy adatain alapul, így nagy következtetések levonására nem alkalmas. A világszerte begyűjtött adatok szerint az AstraZeneca-vakcina első adagjának beadása után egymillió emberre 8,1 vérrögképződéses eset jut, a második adag esetében pedig ugyanakkora az arány, mint a vakcinázatlan populációban. Emiatt tehát elmondható, hogy az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett védőoltás még mindig sokkal több előnnyel jár, mint amekkora kockázatot rejt.

