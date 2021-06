COVID-oltás: egy darabig nem választhatjuk az AstraZenecát

Ma már bárki tud időpontot foglalni az új típusú koronavírus elleni védőoltásra, ehhez mindössze egy érvényes regisztrációra van szükség. Ez azt jelenti, hogy már sem külön SMS-értesítésre, sem a háziorvos hívására nem kell várnunk, ha oltást szeretnénk. Pfizer és Sinopharm jelenleg is országos szinten foglalható. Korlátozott mennyiségben még a Szputnyik V is elérhető, egyes oltópontokon pedig Janssen- és Moderna-vakcina is van, AstraZenecát azonban most egy ideig biztosan nem lehet foglalni.

Mi ennek az oka?

Koronavírus: mire képes a magas átoltottsági arány? A válaszért kattintson!

A kormányzati tájékoztatás szerint azért nem lesz egy ideig első oltás hirdetve az AstraZenecából, mert a beérkező, csökkentett szállítmányokat a második körös oltásokhoz fogják felhasználni. Kiemelik ugyanakkor, hogy a Magyarországon használt koronavírus-vakcinák mindegyike hatásos és véd a COVID-19 ellen.

h i r d e t é s

Egy nő megkapja az AstraZeneca második adagját. Fotó: MTI/Komka Péter

Épp ebből az oltásból adtunk Szlovéniának

Közben az is kiderült, hogy Magyarország háromszázezer adag AstraZeneca vakcinát adott kölcsön Szlovéniának, hogy az fel tudja gyorsítani oltási kampányát. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatott. Elmondása szerint azért tudunk segíteni a szomszédos országnak, mert Magyarországon van elegendő oltóanyag ahhoz, hogy mindenkit be tudjanak oltani, aki regisztrált.

A miniszter egyébként úgy véli, hogy minél sikeresebben védekeznek a szomszédos országok a koronavírus ellen, annál nagyobb biztonságban vannak a magyarok is. "Ezért is érdekünk, hogy a szomszédaink gyorsan tudjanak oltani" - jegyezte meg.

Egyébként aki még nem jelezte a védőoltás iránti igényét, itt még mindig megteheti, a regisztráció aktuális státuszát pedig itt lehet ellenőrizni. Az érvényes regisztrációval rendelkezők akár már ma lefoglalhatják a nekik leginkább megfelelő időpontot, bármelyik oltópontra - ehhez ide kell kattintani. Az időpontfoglaló kezelése nagyon könnyű, a tajszám és születési dátum megadásával tudnak belépni a regisztráltak. Az időpontfoglalásról visszaigazoló e-mailt, az oltás előtti nap pedig egy emlékeztető üzenetet is kapunk majd.

Minden, amit az időpontfoglalásról tudni kell - olvassa el korábbi összefoglalónkat!