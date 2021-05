COVID-oltás: minden, amit az időpontfoglalásról tudni kell

Még mindig bőven van szabad időpont az egy hete meghirdetett Pfizer-vakcinákra is, a német-amerikai koronavírus-oltóanyagból azonban azóta utánpótlás is érkezett. Emellett Sinopharm, valamint korlátozott mennyiségben AstraZeneca és Szputnyik oltás is foglalható - olvasható a kormányzati tájékozatóban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az orosz vakcinából már nem érkezik több szállítmány, jelenleg tehát az utolsó készlet van kint a kórházi oltópontokon. De AstraZenecára sem lesz egy ideig időpont hirdetve, mert a beérkező csökkentett szállítmányokat a második körös oltásokhoz fogják felhasználni. Ezért aki ezen oltóanyagok valamelyikét szeretné kapni, mielőbb foglaljon időpontot itt.

Ki jogosult online időpontfoglalásra?

Az online időpontfoglalót minden érvényes regisztrációval rendelkező személy használhatja. Az első lépés tehát az új típusú koronavírus elleni védőoltás iránti igény jelzése - vagyis a regisztrációs űrlap kitöltése -, majd néhány nap múlva érdemes ellenőrizni ezen az oldalon, hogy milyen státuszban van a regisztrációnk. Amennyiben megbizonyosodtunk róla, hogy előjegyzésünk érvényes, már válogathatunk is a szabad időpontok között.

Fontos, hogy azok, akik már megkapták a COVID-19 elleni védőoltás első adagját, nem foglalhatnak online időpontot. Erre azonban nincs is szükség, ugyanis az első dózis beadatását követően automatikusan megkapja mindenki a következő időpontot. Jó tudni továbbá, hogy mindenki csak saját maga számára foglalhat időpontot, így például egy négytagú család esetében mindenkinek külön-külön időpontra lesz szüksége - nem elegendő, ha az egyik szülő által előjegyzett időponton mindenki megjelenik.

Hova foglalhatunk?

Az időpontfoglaló rendszerben számos kórházi oltópont közül választhatunk. Nincs olyan kikötés, hogy csak a lakcím szerinti, legközelebbi helyszínen adathatjuk be magunknak a koronavírus elleni védőoltást. Választhatunk akár egy másik várost vagy megyét is, ha úgy hamarabb sorra kerülünk. A foglalás előtt azonban mindenképpen gondoljuk át, hogy megéri-e akár órákat utazni a vakcina beadatása miatt, ugyanis a második oltást is ugyanott kapjuk majd meg, ahol az elsőt.

Mi van, ha mégsem jó az időpont?

Amennyiben most nem találunk megfelelő időpontot, később is lehetőségünk lesz foglalni, jogosultságunk ugyanis nem tud elévülni. Ezt azért is jó észben tartani, mert a lefoglalt időponton viszont már nem tudunk változtatni. Ha már foglaltunk időpontot, de nem sokkal később a háziorvosunk is behív minket oltásra, akkor mindenképp jelezzük, hogy már várnak minket egy kórházi oltópontra. Így a háziorvos fel tudja ajánlani az új típusú koronavírus elleni vakcinát másnak. Egyébként mindenkit arra kérnek, hogy lehetőleg jelenjen meg az általa választott helyszínen a lefoglalt időpontban, ám ha ez mégsem megoldható - például azért, mert hatósági házi karanténba került az érintett -, nem veszik el a védőoltásra való jogosultság.

Mi a teendő krónikus betegség vagy aktív fertőzés esetén?

Az AstraZeneca- és a Pfizer-féle vakcinák alkalmazási előírásai szerint ezeket az oltóanyagokat a krónikus betegséggel rendelkező személyeknek is adhatják, amennyiben nem áll fenn a COVID-19 elleni vakcinára vonatkozó ellenjavallat. Az egyensúlyban tartott, megfelelően kezelt krónikus betegségek esetén a Sinopharm-vakcina is ajánlható, míg a Szputnyik-vakcinát bizonyos - az alkalmazási előírásban rögzített - kockázati krónikus betegségek esetén nem adják. De mint minden más oltásnál, itt is az oltóorvos hatásköre eldönteni, hogy az adott személy oltható-e vagy sem. Ezért fontos kitölteni a hozzájáruló nyilatkozatot a meglévő betegségek feltüntetésével, és egészségügyi problémáinkat az oltás előtt szóban is jelezni kell az oltóorvosnak.

Amennyiben épp aktív koronavírus-fertőzöttnek számítunk, vagy egyéb más lázas, akut betegségünk van, akkor most nem kaphatunk védőoltást. Ám ha 3 hónapon belül átestünk a betegségen, de már nincsenek tüneteink, akkor semmi akadálya az oltakozásnak.

Mit vigyünk magunkkal az oltásra?

A védőoltás beadására vigyük magunkkal a taj-kártyánkat, a személyi igazolványunkat, valamint a kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet innen tölthetünk le. Lehetőség szerint az időpontfoglalásról szóló, kinyomtatott visszaigazolás is legyen nálunk. A 16-18 éveseknek pedig a szülői hozzájárulási nyilatkozatot is be kell mutatniuk, amely itt érhető el.

