COVID-19: eddig lehetnek védettek, akik könnyen túlestek rajta

A koronavírussal szemben nemcsak azok védettek, akik megkapták a vakcinák egyikét, de egy ideig a betegségen már átesett emberek szervezetében is kialakul immunitás. Mindkét esetben kérdéses viszont, hogy meddig tart ez a védettség. A Washington Egyetem egy friss kutatása biztató eredménnyel zárult: számításaik szerint még nagyjából 11 hónappal a fertőzést követően is kimutathatóak a védettséget biztosító antitestek azok szervezetében, akik enyhe tünetekkel vészelték át a COVID-19-et.

Tovább termelődnek az antitestek, mint hitték

A Nature folyóiratban frissen publikált tanulmány szerint az enyhe tüneteket mutató koronavírus-fertőzöttek szervezetében is tartósabb antitestvédelem alakul ki. Habár az egyetem kutatói tavaly ősszel, egy korábbi tanulmányukban arról számoltak be, hogy a COVID-19-et okozó vírusfertőzés után az antitestek szintje gyorsan lecsökken, ez nem jelenti azt, hogy az immunitás is rövid ideig marad fent. "Normális, hogy az antitestszint az akutfertőzésután gyorsan csökkenni kezd, nem esik le azonban nullára, egy idő után stagnál" - mondta el dr. Ali Ellebedy, a tanulmány vezető szerzője. Mint mondta, még 11 hónappal a fertőzést követően is találtak antitesteket termelő sejteket a vizsgált páciensek szervezetében, ami védhette őket az újrafertőződéstől.

Hosszabb ideig is védettek maradhatnak a koronavírus-fertőzöttek, mint azt korábban gondolták.

Fotó: Getty Images

Ha megfertőz minket egy vírus, az antitesteket termelő immunsejtek gyorsan szaporodni kezdenek a szervezetben, a vérárammal haladva pedig a test minden pontjába eljutnak, míg nem termelnek egy ideális antitestszintet. Miután a fertőzés megszűnik, a legtöbb ilyen sejt elpusztul, egy kisebb populációjuk, az úgynevezett hosszú életű plazmasejtek azonban letelepednek a csontvelőben, és alacsony szinten tovább termelik az antitesteket.

A kutatók most 77 ember szervezetében keresték ezeket a hosszú életű sejteket, a legtöbbjük enyhe tünetekkel vészelte át a COVID-19-et, csupán hat szorult közülük kórházi kezelésre. Habár idővel minden vizsgált személy szervezetében lecsökkent az antitestek szintje, 19-ből 15 embernél négy nónappal a fertőzést követően is kimutatták ezeket a sejteket, és voltak olyanok is, akiknél 11 hónappal a fertőzés után is találtak belőlük.

A kutatók szerint nem tudni, pontosan meddig maradhatnak a csontvelőben ezek a sejtek, így azt is nehéz megállapítani, meddig maradnak védettek a korábban megfertőződött emberek. A kísérleteket szeretnék megismételni olyan embereken is, akiknél súlyosabb tüneteket okozott a koronavírus, így többet megtudhatnak ezeknek az immunsejteknek a működéséről.