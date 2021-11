Ausztria szigorít. Itthon is kellene?

Noha itthon egyre riasztóbbak a járványadatok, a kormány egyelőre nem tesz újabb lépéseket a vírus terjedésének visszaszorítására, a szakértők javaslatainak ellenére sem - olvasható a Népszava cikkében. A miniszterelnök szerint azért kellett a munkáltatókra hagyni az oltásokat, mert a kormány már nem tud több embert meggyőzni.

Koronavírus: lehet, hogy évente kell oltatni?

Ennek ellentmondani látszik, hogy a szomszédos Ausztriában hétfőtől csak beoltott vagy gyógyult személyek mehetnek éttermekbe, szépség- és masszázsszalonokba, fitnesz- és sporttermekbe, szállodákba, és olyan mozi- vagy színházi előadásokra, ahol 25-nél többen gyűlnek össze. Miután a szigorításokról múlt pénteken döntött az osztrák kormány, a hétvégén hosszú sorok alakultak ki az oltóhelyeknél.

h i r d e t é s

Életkép egy osztrák síparadicsomból. Fotó: Getty Images

Az osztrák egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint csak szombaton 32 ezer oltást adtak be. A nagyobb bécsi oltóközpontoknál egy-másfél órás volt a várakozási idő. Ausztriában a kormányzati szigorítások hatására egy nap alatt annyi oltást adtak be, mint Magyarországon 12 nap alatt. Nálunk jelenleg a védett emberek száma nem éri el a lakosság felét, miközben az a vírus, amivel most állunk szemben, háromszor annyira fertőző, mint a tavalyi volt.

Orbán Viktor azt mondta, hogy az oltottak nincsenek veszélyben, az oltatlanok életveszélyben vannak. A miniszterelnök szerint, aki nincs beoltva, annak nemcsak arra kell számítania, hogy megtalálja a vírus, hanem arra is, hogy súlyos állapotba fog kerülni, nagy valószínűséggel kórházba.