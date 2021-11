Az osztrák kormány döntése értelmében hétfőtől csak a beoltott vagy a COVID-19-ből már kigyógyult személyek mehetnek éttermekbe, szépség- és masszázsszalonokba, fitnesz- és sporttermekbe vagy szállodákba, illetve csak ők vehetnek részt olyan mozi- vagy színházelőadáson, ahol 25 főnél többen gyűlnek össze. Az úgynevezett "2G szabály" értelmében csupán a negatív PCR-teszteredmény felmutatása hétfőtől már nem elegendő, azonban az oltottak is maximum kilenc hónapig, a gyógyultak pedig legfeljebb hat hónapig számítanak védettnek, amennyiben nem erősítik meg a védelmüket emlékeztető oltásokkal. A munkahelyeken viszont továbbra is elég lesz a negatív koronavírusteszt felmutatása.

Van, ahol már étterembe sem mehetnek az oltatlanok.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Egy négyhetes átmeneti időszakban az osztrák hatóságok azt is elfogadják, ha valaki még csak az első oltást kapta meg, de csak egy friss PCR-teszttel kiegészítve. A türelmi időt követően viszont már csak a teljes körű védettséget vagy gyógyulást veszik figyelembe.

h i r d e t é s

Legalább FFP2-es maszkot kell viselni

Miért ilyen megosztó még mindig a maszkviselés?

Hétfőtől már az FFP2-es kategóriájú védőmaszkok viselése lesz kötelező minden zárt helyen. Akár ötszáz eurós pénzbüntetésre is számíthat az, aki megszegi az új járványügyi szabályokat. A szigorításokról a múlt pénteken döntött a kormány, ezért a hétvégén hosszú sorok alakultak ki az oltóhelyeknél. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint csak szombaton 32 ezer oltást adtak be. A nagyobb bécsi oltóközpontoknál egy-másfél órás volt a várakozási idő.

Karácsonyig is kitarthat a szigor

Alexander Schallenberg kancellár úgy véli, hogy hat hét alatt aligha lesz olyan a helyzet, hogy a most életbe lépett intézkedéseket vissza lehessen vonni. Vagyis az új járványszabályok valószínűleg karácsonykor is érvényben lesznek. A 8,9 milliós országban egyébként eddig több mint 5,6 millió ember szerzett teljes immunitást a koronavírussal szemben, és már javában zajlik az emlékeztető oltások beadása is.

A legtöbb európai országban jelentősen lassult az oltási kampány, sok az új fertőzött és emelkedik a kórházi kezelésre szorulók, valamint az elhunytak száma: nagyjából így foglalható össze a negyedik járványhullámmal járó helyzet, amelyért a koronavírus delta variánsa felel.