Alig lassítja a járványt az iskolabezárás

Ahogy a koronavírus világszerte terjedni kezdett, több nemzetnél is az egyik első intézkedés az iskolák bezárása volt. Az UNESCO adatai szerint világszerte az iskolások több mint 91 százalékát érintik ezek az rendelkezések, amelyektől azt remélik, hogy a járvány terjedésének az ütemét is lassítani tudják. A University College London (UCL) szakembereinek friss kutatása szerint azonban az iskolabezárásnak önmagában nincs jelentősebb hatása a koronavírus terjedésének ütemére.

Önmagában nem elegendő az iskolabezárás

A kutatócsoport 16 olyan tanulmányt hasonlított össze, amelyek az elmúlt évtizedek járványaival foglalkozott. Megvizsgálták például a mostani epidémiához sok szempontból hasonlítható, 2003-as SARS-járványt is, amely a hivatalos adatok szerint nyolcezer embert fertőzött meg és 774 ember halálát okozta. A korábbi tanulmányok szerint az iskolák bezárása hatásos lehet egy olyan kórokozó megfékezésére, amely lassan terjed és nagyobb arányban érinti a gyerekeket. Az új koronavírus esetén azonban ennek éppen az ellenkezője igaz - hívták fel a figyelmet a szakemberek.

Arról egyelőre nincsenek megbízható kutatások, hogy az iskolabezárásoknak milyen hatása lehet az új koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésére. A kutatók azonban a korábbi adatok szerint azt gondolják, hogy ez a hatás csekély a többi intézkedéshez, elsősorban a szociális távolságtartáshoz és a kijárási tilalomhoz képest. Vagyis annak, hogy a gyermekek nem érintkeznek egymással az iskolában, nincs jelentősebb hatása akkor, ha egyébként a parkokban, boltokban emberek tömegei találkoznak és fertőzik tovább egymást.

Hiányoztok - felirat a nyíracsádi Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola kerítésén.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Komoly hatása van a családokra

A tanulmányt szerző Russell Viner professzor (aki a brit Gyermekgyógyászati és Gyermekegészségügyi Királyi Kollégium tagja is egyben) szerint fontos lenne azt is figyelembe venni, hogy az iskolák bezárásának milyen egyéb társadalmi hatásai lehetnek. Ez ugyanis ronthatja a gyerekek oktatásának minőségét és befolyásolhatja a mentális egészségüket is. Emellett a szülőket is nehezebb anyagi helyzetbe hozhatja, hiszen sok dolgozó csak a munkája rovására tud otthon maradni és gondoskodni a gyermeke ellátásáról. Az intézkedés elsősorban a kiszolgáltatott helyzetben lévő, társadalmi periférián élő családokat hozhatja még nehezebb helyzetbe.

Robert Dingwall, a Nottingham Trent Egyetem szociológus professzora szerint az iskolák bezárásának közegészségügyi előnyei valószínűleg nem arányosak a gyermekekre és családjukra háruló társadalmi és gazdasági költségekkel. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is: az új koronavírus terjedésével kapcsolatban még mindig túl sok a kérdés, így szükségesek lehetnek a megszokottnál is szigorúbb intézkedések. A tanulmány mindazonáltal azt sugallja, hogy a járvány lecsengésekor a lehető leghamarabb érdemes lehet újranyitni az iskolákat.

