A magyarok kiugróan oltásszkeptikusok

Bár az oltásellenesek kedvenc gyűjtőhelye, a Facebook több, a mozgalomhoz kötődő oldalt eltávolított a közelmúltban, ez azonban nem fogja megakadályozni, hogy a vakcinát ellenzők megtalálják a meggyőzhető internetezőket - írja az InfoStart.hu, megjegyezve, a legtöbb ilyen oldal üzemeltetője már a lekapcsolás előtt megadja követőinek az alternatív elérési lehetőségeket. A cikkben idéznek egy friss kutatást, mely szerint a vakcinabizalmat az olyan kisebb Facebook-oldalak tudják leghatékonyabban aláásni, melyek csak a közelmúltban fordultak az oltásellenes tartalmak felé. Ráadásul, mivel a COVID-vakcinák elfogadottsága sem az Egyesült Államokban, sem Magyarországon nem éri el azt az arányt, amely szükséges lenne ahhoz, hogy megvalósuljon a nyájimmunitás, így még az eddiginél is nagyobb kihívás lesz majd elérni a szükséges átoltottságot.

A magyarok egy európai felmérés szerint kiugróan oltásszkeptikusok. Fotó: Getty Images

Mindent elárasztottak az összeesküvés-elméletekkel

Neil Johnson, a George Washington Egyetem internetes extremizmust kutató szakembere szerint az aggasztó eredménynek a hátterében az oltásellenesség áll. "Ez a tábor úgy nő, mint egy tumor" - fogalmaz Johnson, aki szerint az oltásellenesek ereje a meggyőzőbb, érzelmesebb és ügyesebben terjesztett üzeneteikben rejlik. Ráadásul nemcsak a Facebook-ot, de a londoni Center for Countering Digital Hate nonprofit szervezet szerint az Instagramot és egyéb platformokat is elárasztották már a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos összeesküvés-elméletekkel.

A magyarok között ez a korosztály a legelutasítóbb

A hazai helyzetet jól mutatja, hogy a Euronews november közepi felmérése szerint a magyarok mindössze 17 százaléka adatná be biztosan magának az oltást, 36 százalék még nem döntött, 47 százalék pedig biztosan nem kér belőle. Az eredményekből az is kiderült, mely korosztály tagjai a leglelkesebb oltásellenesek: a 24-39 év közöttiek mindössze 14 százaléka kérné a vakcinát, 32 százalék bizonytalan, 54 százalék pedig elutasítja. A legtámogatóbbak a 40-55 év közöttiek, 20 százalékuk választaná az immunizáció ezen formáját, bár az is sokat mondó, hogy 40 százalékuk bizonytalan. A portál megjegyzi, nemzetközi szinten is kiugróan oltásszkeptikusok a magyarok, a Nature októberi cikke szerint világszinten az emberek több mint 60 százaléka oltatná magát.

