A koronavírus miatt elhalasztják az olimpiát

Ahogy a Házipatika.com is beszámolt róla, napok óta folytak a tárgyalások arról, hogy megrendezzék-e idén nyáron Tokióban az olimpiát. Japánban ugyan hivatalosan nincs járvány, azonban a WHO is figyelmeztetett rá, hogy egy ilyen nagy tömegeket megmozgató sportesemény veszélyes lehet a jelenlegi helyzetben. Japán miniszterelnöke, Abe Sindzo végül magyar idő szerint kedd délelőtt jelentette be, hogy a NOB-bal egyetértenek abban, hogy el kell halasztani az olimpiát. Kora délután pedig megszületett a hivatalos döntés is: Thomas Bach, a bizottság vezetője közölte a sajtóval, hogy nem tartják meg július 24. és augusztus 9. között a játékokat, de legkésőbb 2021-ben megrendezik azt.

A döntést hivatalosan azzal indokolták, hogy a sportolók és az olimpia rendezésében érdekelt személyek egészségének megőrzése érdekében határoztak így. De valószínűleg szerepet játszott az is, hogy egyre több ország kormánya és sportszövetsége kérte a játékok elhalasztását. Sőt Ausztrália és Kanada kijelentette, ha most nyáron rendezik meg az olimpiát, ők nem vesznek részt rajta.

Új dátumról még nem határoztak, de legkésőbb 2021-ben szeretnék megrendezni az olimpiát. Fotó: Getty Images

Bár a nyári olimpiai játékok történelme nem volt mindig felhőtlen, elhalasztásra korábban nem került sor. Három olyan eset volt eddig, amikor nem tartották meg a sporteseményt: 1916-ban, 1940-ben és 1944-ben, mindháromszor háború miatt kellett lefújni. Ugyan az új dátumról csak később dönt a NOB, a halasztás egész biztosan hatással lesz sok sportág versenynaptárára is.