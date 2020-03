Koronavírus: eldőlhet az olimpia sorsa

A tokiói olimpia szervezői bizottságának egy tagja korábban úgy fogalmazott, az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy egy-két évvel eltolják az ötkarikás játékok megrendezését. Részletek itt.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága vasárnap közölte, hogy négy héten belül döntést hoz a tokiói játékok sorsáról. Ebben az időszakban a koronavírus-járvány miatt számításba veszi a seregszemle esetleges elhalasztását is. Thomas Bach, a világszervezet elnöke ugyanakkor közölte, az olimpia törlése nincs napirenden. "Az emberéletek mindennél fontosabbak, az olimpiarendezésnél is. Reméljük, hogy az olimpiai láng lesz a fény a sötét alagút végén, amelyen most átmegyünk anélkül, hogy tudnánk, milyen hosszú lesz" - tette hozzá a német sportdiplomata.

Látogatók a Japán Olimpiai Bizottság épülete előtt március 18-án. Fotó: MTI/EPA/Majama Kimimasza

Abe Sindzó, az olimpiának otthont adó Japán miniszterelnöke hétfőn a parlamentben fogalmazott úgy, hogy számolni kell a halasztás eshetőségével, a játékok törlése azonban szerinte nem jöhet szóba. "A mostani körülmények között nehéz kitartani a játékok mellett, döntenünk kell majd a halasztásról, mert a sportolók egészsége a legfontosabb" - mondta a kormányfő. Hozzátette, a végleges döntést a NOB-nak kell majd meghoznia.

A tokiói olimpia az eredeti tervek szerint július 24-én kezdődne. A világjárvány miatt több sportszervezet is azt kérte a NOB-tól, hogy halassza el a játékokat, ami történelmi döntés lenne és óriási hatást gyakorolna az egész sportéletre. Az ötkarikás történelemben eddig ötször fordult elő, hogy törölték a játékokat: az első világháború miatt nem bonyolították le a nyári olimpiát 1916-ban Berlinben, majd a második világháború miatt 1940-ban Tokióban és 1944-ben Londonban, továbbá nem került sor a téli olimpiára 1940-ben Cortina d'Ampezzóban és 1944-ben Szapporóban sem.

Kanadai bojkott, ha idén rendezik az olimpiát

Kanada az első ország, amely bejelentette, hogy sportolói távol maradnak a tokiói olimpiától, amennyiben a koronavírus-járvány terjedése ellenére az eredetileg kiírt időpontban tartanák meg a játékokat. A Kanadai Olimpiai és Paralimpiai Bizottság egyértelműen kijelentette, hogy nem küld sportolókat a japán fővárosba, amennyiben július 24-én elkezdődne az olimpia. A szervezet azt javasolja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB), hogy egy évvel halassza el a játékokat nemcsak a sportolók, hanem mindenki egészsége érdekében.

A kanadai bejelentést követően egy órával az Ausztrál Olimpiai Bizottság is közölte, hogy a 2021-es olimpiarendezést támogatja, a versenyzői inkább erre készüljenek, a saját és a körülöttük lévők egészsége elsőbbséget élvez, és mindenki térjen vissza a családjához. Ráadásul az utazási és egyéb korlátozások miatt eleve tarthatatlan a helyzet, nem lehet felkészülni az idei olimpiára - foglalt állást a szervezet. Matt Carroll, az Ausztrál Olimpiai Bizottság ügyvezető elnöke a hétfői elnökségi ülés után közölte, hogy nem tudnak csapatot összeállítani Tokióra, amennyiben a játékokat az eredeti időpontban tartják.

Ian Chesterman, az ausztrálok tokiói csapatvezetője szintén hangsúlyozta: egyértelmű, hogy a játékokat nem lehet júliusban megtartani a koronavírus-járvány miatt. "A sportolóink hozzáállása nagyon pozitív, de a stressz és a bizonytalanság még mindig rendkívül nagy kihívást jelent számukra" - tette hozzá.

