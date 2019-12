A körömgomba tünetei

A körömgomba (onychomycosis) bosszantó probléma, a körmöt érintő betegségek legelterjedtebb formája - statisztikai adatok szerint a lakosság mintegy húsz százaléka érintett. A gombák enzimet bocsájtanak ki, amelyek lényegében lebontják a körmöt képező keratint, majd a bomlástermékekből táplálkoznak. A probléma közel sem érint mindenkit egyformán: van, aki fogékonyabb rá, míg mások ellenállóbbak. A gombák egyik fontos tulajdonsága, hogy könnyen szaporodnak és terjednek egyik ujjról a másikra, ahogy a két ember közötti "szakadékot" is képesek áthidalni, megfertőzve akár az egész családot. Mindehhez nem is kell feltétlenül érintkeznünk egymással, elég például, ha külön ugyan, de ugyanabba a zuhanyzóba állunk be minden reggel vagy este.

Arra sem árt odafigyelni, hogy az összefekvő bőrfelületeket - ilyen a lábujjak köze - mindig szárazra töröljük. Az apró hajlatokban megrekedt víz, a nedvesség ugyanis a gombák melegágya.

Lesben áll a gomba

A körömgombának több fajtája ismert, akár eltérő tünetekkel - az azonban valamennyi gombafajtájára igaz, hogy az első jelek észlelésekor érdemes azonnal elkezdeni a kezelést. Négy fő fertőzési típust különíthetünk el - nézzük tehát a tüneteket és a sok bajt okozó kórokozókat.

Megvastagodott köröm

A körömgomba leggyakrabban előforduló formája az úgynevezett distalis és laterális subungualis onychomycosis (DLSO) - a betegséget a dermatophytonok, sarjadzó gombák, penészgombák okozzák. Afertőzésa köröm szabad, felső széle és az oldalsó körömredő felől "indul el". Általában a lábujj közti, gyakran már akár évek óta fennálló gombásodás kórokozói terjednek át a körömlemezre, azt is megbetegítve. A gombával fertőzött köröm megvastagodik, fénytelenné, töredezetté válik, alatta pedig sárgás színű, morzsalékony szarumassza halmozódik fel. Agresszív fertőzésről lévén szó, jó eséllyel a többi körömre is átterjed. Csak az azonnali kezeléssel akadályozható meg a gomba terjedése.

Azonnali beavatkozást igényel a körömgomba, hogy ne fertőzze meg a többi körmöt is. Fotó: 123rf

Fehér folt

Szintén a dermatophytonok és a penészgombák okozzák az úgynevezett superficialis fehér onychomycosist (SWO). Ez esetben már nem a köröm széle, hanem a felszíne is veszélybe kerülhet. Legalább könnyen észrevehető jellel hívja fel magára a figyelmet a fertőzés, ugyanis fehér színű, általában szögletes foltként jelenik meg a körmökön. Itt is igaz, hogy már az első folt észlelésekor érdemes szakorvoshoz fordulni, mert az apró foltokból könnyen lesznek egyre nagyobbak, és akár az egész körömlemezt beboríthatják.

Egyenetlen, barázdált köröm

Viszonylag ritkábban fordul elő az, amikor a dermatophytonok, illetve a kézkörmökön sarjadzó gombák úgynevezett proximalis subungualis onychomycosist (PSO) okoznak. A HIV-fertőzés egyik első tünete lehet, viszonylag gyakori az előfordulása e betegségnél. A fertőzés a körömágy felől, a köröm felületén túl a körömágyat is megbetegíti, amely be is gyulladhat. Az egyenetlen, barázdált körömfelszín a legárulkodóbb tünet, ám a körömlemez egésze is leválhat.

Töredezett, elszíntelenedett köröm

Végül a dermatophyton és penészgomba is okozhatja az úgynevezett teljes dystrophiás onychomycosis fertőzést (TDO). Ilyenkor a körömlemez egésze érintett és a fenti három formák valamelyike, vagy akár azok keveredése a jellemző. A körömlemez megvastagszik, beszakad, sárgásan elszíneződik és fénytelenné válik, illetve masszaszerű anyag rakódhat le a köröm alá. Mondanunk sem kell, azonnali kezelés szükséges.

A kézkörmök gyógyulása körülbelül fél évig tart, míg a lábkörmöké egy évig is elhúzódhat - ez idő alatt pedig kitartóan kell használni - az előírásoknak megfelelően - a kiválasztott szert. Megeshet, hogy még a teljes gyógyulás után sem lesz a régi a köröm formája és kinézete, a teljes regenerálódás újabb hónapokat vehet igénybe.