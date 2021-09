A járvány így hatott a gyermekvállalásra

A koronavírus elleni védőoltás közvetetten a gyermekek mentális egészségét is védi, amelyre a járvány miatt iskolabezárások igen súlyos hatással voltak.

Magyarország mellett például Olaszországban, Spanyolországban és Ausztriában is csökkent a születési arány, míg más országokban, például Németországban, Norvégiában, Svédországban és Svájcban nem változott vagy némileg növekedett is. A milánói Luigi Bocconi Tudományegyetem kutatója, Arnstein Aassve vezetésével a szakemberek 22 magas jövedelmű országban elemezték a havi születési adatokat. A tudósok 2020 novemberétől - tehát a járvány kezdete után kilenc hónappal - 2021 márciusáig vizsgálták az adatokat, ezeket hasonlították össze az egy évvel korábbiakkal. Figyelembe vették a szezonalitásra és a hosszú távú trendekre vonatkozó modelleket is.

A koronavírus-járvány miatt több országban is jelentősen kevesebb gyermek született. Fotó: Getty Images

A születési arány az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) megjelent elemzés szerint Magyarországon 8,5 százalékkal, Olaszországban 9,1 százalékkal, Spanyolországban 8,4 százalékkal, Portugáliában 6,6 százalékkal esett vissza. Belgiumban, Ausztriában és Szingapúrban is jelentős visszaesést tapasztaltak. A vizsgált 22 országból hétnél volt kimutatható jelentős, a koronavírus-járványra visszavezethető csökkenés. A kutatók hangsúlyozták, hogy ezek még ideiglenes adatok, amelyek megerősítésre várnak. Ráadásul a jelenleg elérhető adatok csak a pároknak az első koronavírus-hullámra vonatkozó döntéseiről adnak képet, a továbbiakról még nincsenek becslések. A szakértők szerint a járvány egészére visszatekintve még jelentősebb visszaesést lehet majd megállapítani.

h i r d e t é s

Sok kisgyermek hal meg a szegénység miatt

Jelentős következmények tapasztalhatók a szegényebb országokban is. A Világbank szakemberei arra a következtetésre jutottak, hogy a koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés az elmúlt évben több mint 260 ezer baba halálához járult hozzá elsősorban a világ szegényebb országaiban. A BMJ Open című tudományos lapban bemutatott modellek szerint ennek hátterében az elszegényedett háztartásokat jellemző rosszabb ellátás és táplálkozás áll. Fontos tényező továbbá az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés korlátozottsága és minőségének ingadozása is.

A szegénységben élők száma az elmúlt évben 120 millióval növekedett. A vizsgált 128 közepes és alacsony jövedelmű országban 267 ezer egy év alatti gyerek halt meg a koronavírus miatti gazdasági visszaesés következtében. Ez hét százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az esetek több mint egyharmada - 100 ezer haláleset - Indiában történt.

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében bevezetett általános lezárás a gyerekek látására is kihatással volt egy friss kutatás szerint.