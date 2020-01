A felfázás kezelése

Mindenképpen menjünk orvoshoz

Ha egyszer csak azt vesszük észre, hogy folyton pisilnünk kell, ráadásul viszket, ég és csíp odalent, joggal aggódhatunk, hogy ezek a tünetek sajnos húgyúti fertőzésre utalnak. Kiket érinthet a fertőzés?

A házi gyógymódok próbálgatása helyett inkább minél hamarabb kérjünk orvosi segítséget. Minél tovább várunk ezzel, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a húgyúti fertőzés továbbterjed a medencénkben, illetve a szervezetünkben, ami akár komoly komplikációkat is okozhat - például a veséink is megfertőződhetnek. Ráadásul a tünetek akár más, komolyabb betegségre is utalhatnak, így aztán az a legbiztonságosabb megoldást ha szakember állapítja meg, hogy pontosan mi a bajunk, és kezelési lehetőséget is ő ajánl.

Húgyútifertőzésesetén minél hamarabb kérjünk orvosi segítséget

Ne hagyjuk abba gyógyszerszedést az előírtnál hamarabb

Ha az orvosunk 3 vagy 7 napos antibiotikum-kúrát ír elő, annak minden bizonnyal oka van, és ha jobban is érezzük magunkat a kezelési idő lejárta előtt, akkor sem szabad abbahagyni a gyógyszerszedést, mivel ez nem jelenti azt, hogy elérte a kellő hatást. Ha túl hamar leállítjuk a kezelést, akkor visszatérhet a fertőzés, ráadásul a baktériumok még ellenállóbbak is lesznek a szerrel szemben, így legközelebb már valami még erősebbre lesz szüksége a szervezetünknek ahhoz, hogy leküzdje a betegséget.

Igyunk sok vizet

A húgyúti fertőzések egyik fő tünete a gyakori vizelési inger, de ez semmiképp se tartson vissza senkit attól, hogy a lehető legtöbb folyadékot fogyassza, mivel a dehidratáltság ideális környezetet teremt a szervezetünkben a baktériumoknak a szaporodáshoz. Ha nem iszunk eleget, az ráadásul a gyógyszerek hatékonyságát is csökkentheti. A folyadék serkenti a veseműködést, így segít kimosni a szervezetből a toxinokat is, így az ivás az egyik legfontosabb része a gyógyulási folyamatnak.

Táplálkozzunk megfelelően

Ha húgyúti fertőzésünk van, akkor bizonyos ételeket, italokat jobb kerülni, mert csak feleslegesen irritáljuk vele a húgyhólyagot, vagy éppen dehidratáljuk a szervezetet. Ilyenkor tehát ne fogyasszunk túl sok kávét, ne igyunk alkoholt, koffeines üdítőket, és kerüljük a savas gyümölcsöket, a túl fűszeres ételeket és a mesterséges édesítőket is.

Forrás: womenshealthmag.com