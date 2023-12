A gyakran előforduló tévhitekkel ellentétben meddőségi problémák mindkét nemet nagyjából azonos arányban érintenek. Férfiak esetében környezeti és életmódbeli tényezők egyaránt ronthatják a nemzőképességet. Karin Hammarberg, az ausztrál Monash Egyetem szakápolója – több mint két évtizedes tapasztalattal az IVF-kezelések terén – az alábbi tényezőkre hívja fel a figyelmet a The Conversation oldalán megjelent cikkében. Mint írja, a meddőséget a legtöbb esetben nem lehet megelőzni, fontos azonban, hogy a férfiak törekedjenek arra, hogy megőrizzék a spermiumok egészségét.

Ezért fontos a normál testsúly

Az elhízás olyan hormonális változásokat indít be a szervezetben, amelyek az ondóra is negatív hatással lehetnek, beleértve a teljes spermiumszámot, a hímivarsejtek mozgásképességét, az élő spermiumok számát, valamint az egészséges alakú spermiumok számát egyaránt. Mindezek révén pedig a spontán és a lombikprogram során történő fogantatás esélyét is csökkentik. „A jó hír az, hogy a súlyfelesleg termékenységre gyakorolt káros hatásai visszafordíthatóak férfiaknál. A rendszeres mozgás és az egészséges étrend segíthet csökkenteni a testsúlyt, ezáltal javítani az ondóminőséget” – mutat rá Hammarberg. Hozzáteszi, jelentős tudományos bizonyítékok igazolják, hogy a gyümölcsökben, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonákban, diófélékben, alacsony zsírtartalmú tejtermékekben és halakban gazdag, de vörös és feldolgozott húsokban, édességekben és cukros üdítőkben szegény étrend jobb ondóminőséggel hozható kapcsolatba.

A többi között a rendszeres testmozgás is fontos a reproduktív egészség megőrzése érdekében. Fotó: Getty Images

A kábítószerek veszélye

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a rekreációs drogok használata általában véve romló reproduktív egészséghez vezet. Az olyan pszichoaktív szerek, mint a kokain, a benzodiazepinek, a heroin, a metamfetamin, az oxikodon és az ecstasy, negatívan hatnak a férfi ivarszervek működésére, kezdve a libidótól a tesztoszterontermelődésen át a spermiumok termelődéséig és minőségéig. Ami a marihuánát illeti, az eddigi kutatások vegyes eredményeket hoztak, ugyanakkor vannak olyan bizonyítékok, amelyek arra utalnak, hogy a rendszeres marihuánahasználat szintén csökkentheti az ondóminőséget, egyben a hererák egy lehetséges rizikófaktora.

Nem az izmok teszik a férfit

Becslések szerint átlagosan minden tizenhatodik férfi a világon használt már élete során anabolikus szteroidokat fizikai teljesítménye és megjelenése javítása érdekében. Különösen a fiatal súlyemelők, a küzdősportokban versenyzők és a személy- és vagyonvédelem területén dolgozók körében elterjedt e szerek alkalmazása. Fontos hangsúlyozni, hogy bár az anabolikus szteroidok hozzájárulnak az izomfejlődéshez és a zsír elégetéséhez, de kihatással vannak a szexuális egészségre is. Csökkenthetik a herék méretét, gátolhatják a spermiumtermelődést, továbbá impotenciát és meddőséget idézhetnek elő. Egyes esetekben egy éven belül újraindul a hímivarsejtek termelődése, miután az érintett férfi felhagy a szteroidhasználattal, de egy közelmúltbeli tanulmány szerint sokszor tartósnak bizonyul a károsodás.

Tilos a dohányzás, még a vape is

A dohányzás káros egészségügyi hatásainak palettája rendkívül széles, és nem jelent kivételt a férfiak termékenysége sem. Hammarberg hozzáteszi, hogy az elmúlt egy évtized során egyre népszerűbbé vált füstmentes dohánytermékek sem veszélytelenek. Több mint 500 e-cigaretta és 8 ezer ízesítés került forgalomba a különféle márkák égisze alatt. Eközben egyre több tudományos bizonyíték mutatja azt, hogy ezek a termékek is károsan hathatnak a férfiak nemzőképességére, éppen ezért a szakértők óva intenek a használatuktól, amennyiben gyermekvállalásban gondolkozunk.

Környezetünkben is lehetnek káros anyagok

Talán ritkán gondolunk bele, milyen sok különböző vegyi anyaggal kerülünk érintkezésbe a mindennapokban. Ezek forrása lehet valamilyen termék, amelyet használunk, az étel, amelyet megeszünk, de akár a levegő is, amely beszívunk. Vannak köztük hormonrendszert károsító vegyületek is, amelyek a többi között ronthatják az ondóminőséget, meddőségi problémákat előidézve. Ennek oka, hogy a férfi nemi hormonok működését utánozzák vagy gátolják a szervezetbe jutva. Nyilvánvalóan lehetetlen teljes mértékben megkímélni magunkat az ilyesfajta környezeti hatásoktól, mivel mindenütt körülvesznek. Tehetünk azonban lépéseket a kockázatok mérséklése érdekében. E körbe tartozik Hammarberg szerint, hogy: