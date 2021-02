COVID-19: ronthatja a férfiak termékenységét

Miért hal bele több férfi a koronavírus okozta megbetegedésbe? Részletek itt.

A Reproduction című szakfolyóiratban is megjelent tanulmány szerzői állítják: a COVID-19 kimutathatóan rontja a sperma minőségét, ezáltal a férfiak reproduktív képességeit is - adta hírül a CNN cikke. A vizsgálat során egészséges, termékeny korú férfiaktól vett mintákat hasonlítottak össze 84 igazolt koronavírus-fertőzöttől származó mintákkal, és két hónapon át, 10 napos időközönként elemezték a spermiumokat. A kutatásban részt vevő alanyok életkora közel azonos volt. Az eredményekből kiderült, hogy az új típusú koronavírussal fertőzött férfiak spermiumsejtjeiben gyulladás és jelentős oxidatív stressz-szint-növekedés volt kimutatható a kontrollcsoport mintáihoz képest. A koronavírus tehát negatívan befolyásolta a spermiumok koncentrációját, mobilitását és alakját is - a különbségek ráadásul a betegség súlyosságával egyenes arányban nőttek. "A spermasejtekre gyakorolt hatások alacsonyabb spermiumminőséghez és csökkent termékenységhez vezettek. És bár ezek idővel javultak, szignifikánsan és abnormálisan magasabbak voltak a COVID-19 betegeknél" - mondta el Behzad Hajizadeh Maleki, a német Giesseni Justus Liebig Egyetem doktorandusz hallgatója.

A járvány kezdete óta vizsgálják a koronavírus spermiumokra gyakorolt hatását. Fotó: Getty Images

Bármilyen vírus csökkentheti a spermiumszámot

Brit szakemberek ugyanakkor óvatosságra intenek az adatok értelmezését illetően. Több szakértő is aggályait fejezte ki a megjelent kutatás kapcsán, mert szerintük annak eredményei túlzó általánosításokat tartalmaznak. "A szerzők kijelentése szerint az adatok bizonyítják, hogy a COVID-19 jelentősen károsítja a férfiak reprodukciós funkcióit, ám valójában csak összefüggésekről beszélhetünk" - nyilatkozta Allan Pacey, a Sheffieldi Egyetem andrológia professzora.

Dr. Channa Jayasena, a londoni Imperial College reproduktív endokrinológiai és andrológiai tanácsadója rávilágított, hogy bármilyen vírus, így egy egyszerű influenzavírus is átmenetileg lecsökkentheti (akár nullára is) a spermiumok számát, néhány hét vagy hónap után azonban ez visszaáll a normál szintre. "Ez megnehezíti annak megállapítását, hogy a vizsgálatban megfigyelt visszaesés valóban a COVID-19 számlájára írható, és nem pusztán a megbetegedés természetes velejárója" - hívta fel a figyelmet. A témával foglalkozó másik szakértő, Alison Murdoch, a Newcastle-i Fertilitási Központ vezetője hozzátette, ugyancsak fontos megjegyezni, hogy a spermában nem lehet kimutatni a SARS-CoV-2 vírust, és arra sincs bizonyíték, hogy afertőzésa spermiumok közvetítésével terjedne.

A heréket is veszélyezteti a vírus?

A tanulmány szerzői a koronavírus által kiváltott káros hatásokat az ACE2 enzimekre vezetik vissza, lévén a SARS-CoV-2 vírus ehhez az enzimhez kapcsolódva képes bejutni az emberi sejtekbe. "Ezek az enzimek nemcsak a tüdőben, a szívben és a vesékben, hanem a herékben is megtalálhatók" - mondta el Allen Pacey, aki egyben a Human Fertility című folyóirat főszerkesztője is, majd hozzátette, a koronavírus-járvány kezdete óta többször is felmerült annak a lehetősége, hogy a vírus káros hatással lehet a fertőzött férfiak termékenységére. A témában eddig közzétett mintegy 14 tanulmány áttekintése után azonban a szakértő arra a következtetésre jutott, hogy a koronavírus bármilyen mérhető hatása a férfi termékenységre valószínűleg csak csekély és átmeneti. A szóban forgó friss tanulmány megállapításai szerinte más tényezők, például a fertőzés kezelésére szolgáló gyógyszereknek köszönhetők, amit a szerzők maguk is megemlítenek a tanulmányukban. "A spermiumminőség lehetséges különbségeinek okát én inkább a magas lázban látom - azt pedig eddig is tudtuk, hogy a lázas megbetegedés hatással lehet a spermiumok termelésére, függetlenül attól, hogy milyen vírus okozza azt" - tette hozzá Pacey professzor.

Sheena Lewis, az ír Queen's Egyetem nyugalmazott professzora arra is felhívta a figyelmet, hogy a kutatásban részt vevő alanyok testtömeg-indexe is kételkedésre adhat okot. "A vizsgált COVID-19-ben szenvedő férfiak testtömege az egészségesnél magasabb volt, emellett számos terápiás kezelésen vettek részt, melyek szintén befolyásolhatják a férfiak spermiumának minőségét" - nyilatkozta. Márpedig azelhízáskövetkeztében önmagában is csökkent a spermiumok minősége, ezért a szakértők szerint további, hosszabb távú vizsgálatokra van szükség, mielőtt a heréket a COVID-19 szempontjából magas kockázatú szervek közé sorolnánk.

