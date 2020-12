Alsónadrág nélkül egészségesebbek lennének a férfiak

A szűk alsónadrág asem tesz jót. A herevisszér gyakran tünetmentes, de fájdalmat is okozhat, oka a herében található erek kitágulása, rugalmasságuk elvesztése, ez pedig a véráramlás zavarait okozhatja. A herevisszeresség csökkenti a termékenységet, és a tesztoszteronszintet is, ez pedig rengeteg problémát okozhat az metabolikus szindróma megnövekedett kockázatáig.

Egy korábbi brit felmérés szerint a férfiak egyötöde nem cseréli naponta az alsóneműjét, sőt van aki több napig is viseli ugyanazt az alsónadrágot. Ez nemcsak esztétikai kérdéseket vet fel, de higiéniaiakat is, a szakemberek szerint ez ugyanis megnöveli a gombás fertőzések, illetve húgyúti gyulladások kialakulásának esélyét. Ez különösen igaz azokban az esetekben, amikor a férfiak jobban izzadnak, vagy valamilyen ok miatt többet vakaróznak (a végbéltáji viszketésnek többek között a rossz tisztálkodási szokások és az aranyér is lehet az oka). Ilyenkor ugyanis a szennyeződések könnyebben kerülnek a ruhára, és onnan a péniszre vagy a hajlatokba.