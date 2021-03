A sport így segít a migrénen

Hogy életünk során mennyire leszünk migrénesek, a tudósok szerint a génjeink határozzák meg: ha az egyik szülő rendszeresen szenved az erős, görcsös fejfájástól, akkor a gyereke 50 százalékos eséllyel örökli, ha pedig mindkét szülő, akkor 80 százalékos valószínűséggel lehet a gyerekük is migrénes. De a tünetek enyhítéséért mi magunk is sokat tehetünk - a szakemberek szerint érdemes például rendszeresen sportolni.

A rendszeresen sportolókat kevésbé gyötri a migrénes fejfájás. Fotó: Getty Images

Egy friss kutatás szerzői is erre hívják fel a figyelmet. Ahogy arról a webMD cikke is beszámolt, a kutatók szerint a rendszeres mozgás azért is segíthet, mert a sport hozzájárul a többi között a megfelelő dopamin-, noradrenalin- és szerotonintermeléshez, ami kevesebb fejfájáshoz vezethet, és egyúttal jobb hangulatot és fokozottabb jóllétet eredményezhet. Rendszeres sportolás esetén javulhat a szív egészsége is, és jobban kordában tarthatjuk a súlyunkat, amik szintén fontos szerepet játszhatnak a migrén tüneteinek hatékony kontroll alatt tartásában.

Fájhat a fejük a nem sportolóknak

A tanulmányt jegyző tudósok több mint 4600 migrénben szenvedő alanyt vontak be kutatásukba. A résztvevők 75 százalékának 15 alkalommal, vagy annál többször volt migrénje egy hónapban, míg a 25 százalékuknak legfeljebb tizennégyszer. A résztvevőknek egy kérdőívet kellett kitölteniük migrénjük, alvásuk, stressz- és szorongásszintjük jellemzőiről, illetve az esetleges depressziójukról, illetve arra vonatkozóan is szerepelt néhány kérdés, hogy mit sportolnak, és mennyi időt szánnak mozgásra heti szinten. Ezt követően a kutatók öt csoportra osztották az alanyokat, attól függően, mennyit sportolnak egy héten - az első csoportba azokat sorolták, akik semennyit, az ötödikbe pedig azokat, akik többet sportoltak a WHO által minimumként meghatározott heti 150 percnél (körülbelül az alanyok 27 százaléka tartozott ide).

A szakértők az adatok összegzése után a következőkre jutottak: az első "nem sportoló" csoportba sorolt alanyok 47 százaléka depressziós, 39 százalékuk szorong, 77 százalékuknak vannak alvásproblémáik. A legaktívabbaknál ennél jobbak az arányok: 25 százalékuk depressziós, 28 százalékuk szenved szorongásos tünetektől és 61 százalékuknak vannak alvásproblémáik. A tudósok a sport és afejfájásgyakorisága közt is találtak lehetséges kapcsolatot. A semmit sem sportolók 48 százalékának fáj havi szinten 25 vagy több napon is a feje, míg a legaktívabbaknál ez az arány 28 százalék.

Mi segíthet még?

A szakemberek szerint a mérsékelt intenzitású, rendszeres mozgás mellett érdemes a nap során többször kevesebbet enni, sok vizet inni, kevesebb koffeint fogyasztani - nem változtatva a kávézási rutinunkon, tehát mondjuk a reggeli és ebéd utáni kávét megtartva. Ezen kívül alakítsunk ki egy nekünk megfelelő alvási rutint, és ahhoz tartsuk is magunkat.