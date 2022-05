A parózmia, azaz a torz szagérzékelés egy ritka szaglászavar, amely egyénenként eltérő módon, különféle – esetenként kellemetlen – szagok érzékelésével jár együtt. Ilyenkor általában teljesen más szagokat érzékel a beteg, mint amit indokolt volna. Például a kávé illata olyan undorító lehet a számára, mint az égő szemét. A tünetek leggyakrabban a kávé, hagyma, fokhagyma, csirke, zöldpaprika illatánál jelentkeznek.

A parózmiában szenvedők számára a kávé illata olyan undorító lehet, mint az égő szemét. Fotó: Getty Images

A parózmia a COVID-19 fertőzés egyik szövődményeként is felbukkant, amennyiben az illatok mellett az ízeket is torzan érzékelték a betegek. Például a csirke húsát fémes ízként és illatként azonosították, amelynél utóbbi még a ruhaöblítő szagát is képes volt elnyomni. Most brit kutatók felfedezték a titkát, hogy a parózmiás betegek számára miért undorító bizonyos ételek és italok illata. Érdekes módon éppen a kávé vezette el őket a megoldásra.

A kutatók azt találták, hogy a kávéban található erős szagmolekulák kiváltják a parózmiához társuló undorérzetet. Ilyen vegyület például a 2-furánmetanetilát, amely jellegzetes égő szagot indukál a betegekben, míg a kontrollcsoportnál nem váltott ki ilyen hatást.

A kutatók szerint ez arra utal, hogy az undorító szagérzés nemcsak a „fejben létezik”, hanem összefüggésbe hozható az egyes élelmiszerekben található vegyületekkel.

Feltételezésük szerint, a parózmikus élmény a központi idegrendszer zavara és az ételekben található szagmolekulák kombinációjaként áll elő. A kutatók hozzátették: eredményeik megcáfolják az eddigi tudományos konszenzust, miszerint kizárólag a központi idegrendszer zavara felelős a mindennapi ételek torz érzékeléséért és a hozzá kapcsolódó undorérzetért.