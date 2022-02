Természetesen a teljesen hasonló felépítés mellett elmondható, hogy nincs két ember egyforma bőrrel. Kinek szárazabb, kinek barnább, kinek ráncosabb, nem csak a kora miatt. A különböző bőrtípusokat eltérő öregedés is jellemzi.

Mit tesz a bőrrel az öregedés?

Alapvetően a bőr színe és folyadéktartalma alapján szokták meghatározni a bőrtípusokat. A bőrszín szerinti típusra elsősorban a napozás miatt fordítunk figyelmet, de a sötét bőr más tulajdonságokban is eltérhet, így például hajlamosabb a hegesedésre. A bőr víz- és zsírtartalma nemcsak kozmetikai, de orvosi szempontból is lényeges. A száraz bőrűek ekcéma jellegű gyulladásos bőrproblémákra hajlamosabbak, a túlzott faggyútermelés pedig pattanások keletkezésére, akne eredetű gyulladásokra hajlamosít.

A sötétbőrűek más összetételű és mennyiségű melanint termelnek, mint a világosabb bőrűek. Fotó: Getty Images

Pigmentek

A felhám legalsó rétegében az alaphártyánál a folyamatosan osztódó sejtek között melanociták is megbújnak. Feladatuk a sötét színanyag, a melanin termelés. A melanin a szomszédos sejtekbe jutva sötétre színezi azokat. Származástól függetlenül minden embernek nagyjából azonos mennyiségű melanocitája van a bőrben. A különbség a sötétbőrűeknél abban áll, hogy más összetételű és mennyiségű melanint termelnek. Napsugárzás hatására a melanociták aktívak lesznek, és melanint kezdenek termelni. A színanyag a hámsejtekben a sugárzásra érzékeny genetikai anyagot tartalmazó sejtmagvacskák köré gyűlve védi meg őket a káros fénytől. A bőr másik védekezési stratégiája az, hogy ultraibolya sugárzás hatására meg is vastagszik, pontosabban vastagabb szaruréteget növeszt.

hogyan reagálnak a nap UV-sugaraira. Az I.-es típusba soroljuk a nem szívesen barnuló, inkább kipirosodó bőrt, amelyet általában világos bőrű, világos szőke, vagy vöröses hajú, nem egyszer szeplős egyének hordanak. Ők, ha nem akarnak leégni, védelem nélkül nemigen tartózkodhatnak erős napfényben 10 percnél tovább.

A bőrtípusokat elkülöníthetjük aszerint, hogyan reagálnak a nap UV-sugaraira. Az I.-es típusba soroljuk a nem szívesen barnuló, inkább kipirosodó bőrt, amelyet általában világos bőrű, világos szőke, vagy vöröses hajú, nem egyszer szeplős egyének hordanak. Ők, ha nem akarnak leégni, védelem nélkül nemigen tartózkodhatnak erős napfényben 10 percnél tovább.

A II.-es típusú bőr kicsit kipirosodik, de enyhén le tud barnulni. A szőke, sötétszőke hajú emberek bőréről van szó, védelem nélkül legfeljebb 20 percet tartózkodhatnak a tűző nyári napon.

A III.-as bőrtípusúak jól le tudnak barnulni, de ha nem figyelnek természetesen leéghetnek. Inkább világos bőrűek, középszőke, világosbarna hajúak. 20-30 percet tölthetnek a napon leégés nélkül.

A IV.-es típusú bőr gyakorlatilag sohasem ég le, mindig megfelelően barnul. Sötétbarna, fekete haj, sötét szemszín jellemző. 30-40 perc a tűző napon nem okoz leégést. Az V.-ös típusba tartozók a sötétbőrű rasszok tagjai. Bronzbarna vagy sötétebb bőrszínűek, barna vagy egészen sötét hajúak. Gyorsan barnulnak, soha nem égnek le, így korlátlan ideig jól tűri bőrük az intenzív napsugárzást.

Bőrtípusok a száraztól a zsírosig

A tipizálásnak mindig meg van az a veszélye, hogy utána mereven ragaszkodunk a felállított kategóriákhoz. Mindenek előtt tudatosítanunk kell, hogy a bőr típusánál nem elégedhetünk meg az egyszeri meghatározás eredményével, mivel mindig a bőr aktuális állapotát kell figyelembe venni, ami az egészségi állapottól, az évszakoktól és egyéb környezeti hatásoktól, továbbá az életkortól is függ.

Nem is beszélve arról, hogy ugyanazon ember különböző testtájain is lehet a bőr más és más tulajdonságú. A dolgot bonyolítja, hogy a zsíros és száraz meghatározás nem feltétlenül ellentétei egymásnak. Nézzük meg hát, mit is jelentenek ezek a látszólag egyszerű fogalmak.

Hogyan öregszik az arcunk?

Az emberi bőr felhámjának szarurétege mintegy 10-20% vizet tartalmaz. Az elszarusodott laphám-sejtek között olyan vízmegkötő anyagok találhatók, amelyek a bőrben tartják a nedvességet. Ezek az izzadságból, a faggyúból, a sejtek elszarusodási folyamatainak melléktermékeiből származnak. Ilyenek a különböző zsírsavak, a keratin, a karbonsavak, ammóniák és még számos más anyag. Köztük az egyik legfontosabb a húgysav, - mai modern kozmetikumokban az elegánsabb urea néven szerepel. Nem véletlenül kenegették a régi korok hölgyei vizelettel a bőrüket. Ha a bőr nedvességtartalma 10% alá csökken, kifejezetten szárazzá, megfáradttá és ráncossá válik.

A normál bőr sima és selymes, matt fényű, rózsás és finompórusú, megfelelően ellenáll a külső hatásoknak, nem érzékeny. Zsír- és víztartalma kiegyensúlyozott, így hát gondozása sem igényel különös odafigyelést.



A száraz bőr nem kóros állapot, mindazonáltal több odafigyelést követel a gondozása. A 10 éves kor alatti gyerekek kétharmadának száraz a bőre, 60 év fölött pedig ez az általános. A száraz bőr hamar kipirosodik, húzódik, gyakran korpás, könnyebben sérül, tehát érzékeny, ezért ebből a bőrtípusból következik az érzékeny bőr is. Sajnos civilizációs ártalmaink - ilyen értelemben a tisztaságmánia is - kedveznek kialakulásának. A hidratáló és saját nedvességtartalmának elpárolgását gátló anyagot tartalmazó krémek segítenek egészségesen tartásában, ugyancsak fontos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása is.



A normál bőr sima és selymes, matt fényű, rózsás és finompórusú, megfelelően ellenáll a külső hatásoknak, nem érzékeny. Zsír- és víztartalma kiegyensúlyozott, így hát gondozása sem igényel különös odafigyelést.

A zsíros bőr általában gazdag vízmegkötő anyagokban, így nedvességtartalma kielégítő. Valóban zsírosnak és piszkosnak tűnhet. Felszínét vékony csillogó faggyúréteg fedi, amibe könnyebben beleragad a por. Általában kitágult pórusok jellemzők rá, a bőr hajlamos a miteszerre és acnéra. Különösen a kamaszkorban gyakori a hormonális hatásokra bekövetkező fokozott faggyútermelés. A legzsírosabb és legpattanásosabb azokon a testfelszíneken, ahol eleve több faggyúmirigy található, így az arcon, a háton, a mell- és nyaktájékon. A zsíros bőr általában nem érzékeny a napra, a száraz levegőre, de piszkos, poros helyen a pórusok könnyen elszennyeződhetnek. 50 éves kor fölött már nagyon ritka, hogy valakinek zsíros a bőre. Csak nagyon szélsőséges körülmények és helytelen tisztálkodás mellett fordulhat elő, hogy az ilyen bőr kiszárad.

Öregedés Mint bármi mást, bőrünket is kikezdi az idő vasfoga. Az egyik legagresszívabb bőröregítő maga a napsugárzás. Különösen a fiatal korban kell ügyelni a mértékletes napozásra és a megfelelő UV-védelemre. A kisgyerek bőrében sokkal vastagabb a zsírpárna és vékonyabb a szaruréteg, a korral ez pont fordított irányba változik; Az irha és a hám vékonyabb lesz, a kötőszövetes elasztikus rostok veszítenek rugalmasságukból, feldarabolódnak. A bőr öregedése kiszáradással jár, amit csak erősít a nőknél a korral fellépő ösztrogén hormon hiánya. Ezért válhat a zsíros bőrű fiatal lányból normál vagy akár száraz viszkető bőrű középkorú hölgy. A bőr öregedésének másik szemmel látható jele a ráncosodás, mely a bőralja zsírszöveteinek zsugorodásából következik, ennek közvetlen oka pedig a bőr nedvességtartalmának és rugalmasságának csökkenése. Ezen felül az idős bőr vérellátása is romlik, ami miatt a regenerálódás, a sérülések gyógyulása több időt vesz igénybe.

Sebezhető pontok A bőr sajnos bárhol sebezhető. Ahol vékony, ott a külső mechanikai hatások sérthetik fel, ahol vastag, ott a zsírpárnát pótló vastag, de élettelen és száraz szaruréteg reped be könnyen, elsősorban a talpon okozva kisebesedést.

A bőr szövetének károsodása a kötőszövet pusztulásához vezet, aminek helyén egy általában merev, kollagén rosthalmaz képződik. A kialakult heg rugalmas, nincsenek rostok, felszínét igen vékony hámréteg fedi. A bőr járulékos elemei, például a szőrtüszők teljesen hiányoznak. A sérülés helyén egy kissé érzékeny, lilás-vöröses, feszülő duzzanat látható kezdetben. A hegesedési hajlam öröklődik, legjobb megelőzni a sérülést.

A bőrhibák kialakulnak égési, lövési, szúrási és baleseti sérüléseket, műtéti vágásokat követően.