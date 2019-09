5-12 év: jönnek az öregedésgátló tabletták

Egy új tudományos irányzat térnyerésével megtörténhet, hogy lesz olyan gyógyszer, amely megakadályozhatja a csontritkulást, az ízületi gyulladást, az értelem eltompulását, a makuladegenerációt vagy a rákot, amelyek az öregséggel jelennek meg. A szenolitika érdeklődése olyan kis molekulák meghatározására irányul, amelyek képesek szelektíven kiváltani az elöregedő sejtek halálát. Ezekkel megelőzhetők, késleltethetők, enyhíthetők vagy akár meg is fordíthatók az időskorral összefüggő betegségek. Ez az úgynevezett szenosztatikus, azaz az öregedést elnyomó hatás.

A futás jól lassítja az öregedést. De a szenolitika azoknak is segít, akik keveset mozognak. Fotó: 123rf

A gerontológusok már bizonyították állatokon a szenolitikában rejlő potenciált, sőt már ígéretes eredményeket tudnak felmutatni humán klinikai vizsgálatok alapján is. Ha ezek a tanulmányok továbbra is a várt módon sikeresek lesznek, akkor a jelenlegi középkorúak válhatnak az első idős generációvá, akik hosszabb ideig fiatalok maradhatnak némi orvosi segítséggel - írja a The Guardian.

A tudósok nagytöbbsége nem az életévek számát akarja szaporítani, hanem a jó egészségi állapotot meghosszabbítani. A céljuk az, hogy segítsenek az embereknek kevesebb fájdalommal és betegséggel, illetve jobb életminőséggel öregedni. Ez nemcsak az idős emberek számára jó, de egy olyan korszakban, amikor az idős népesség aránya világszerte növekszik, nagyszerű lenne a gazdaságok számára is. Az elmúlt száz évben az élettartam megduplázódott, de az idős emberek gyakran szükségesnél rosszabb egészségi állapotuk miatt nagy terhet jelentenek a társadalmaknak. A tudósokat ezért már nem az élettartam érdekli, a magas kor elérése önmagában nem elég jó cél.

A hibás sejteket célozzák meg

Ming Xu, a Connecticuti Egyetem Öregedési Központjának kutatója szenolitikumok kifejlesztésén dolgozik. Ezek olyan gyógyszerek, amelyek azokat az öregedő és hibássá váló sejteket célozzák meg, amelyeket előkészítik a pusztulásunkat. Ezek az úgynevezett "zombi" sejtek olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyek gyulladást okoznak és belerántanak az öregedési folyamatba más egészséges sejteket is, ami végül a szövetek károsodásához vezet az egész testben. Ezét van az Xu szerint, hogy az öregedés a legtöbb krónikus betegség legnagyobb kockázati tényezője.

A szenolitikumok megjelenésének legfontosabb akadálya jelenleg, hogy pontosan meg kellene határozni, mit is kezelnek velük. Aztán bizonyítani kellene az adott betegség elleni hatásosságot, hogy a felhasznált szerből gyógyszer lehessen. De az öregedés nem betegség, hanem természetes folyamat, amely nem lokalizálható egyes problémákra, hanem komplex rendszerszintű leépüléssel jár.

Ennek ellenére a szenolitikumokkal végzett vizsgálatok jelenleg olyan életkorral összefüggő állapotokra irányulnak, mint például a makuladegeneráció, a glaukóma és krónikus obstruktív tüdőbetegség, beleértve a tüdőtágulatot is. A kezdeti szakaszban rágcsálókkal vagy Petri-csészékben kezelt emberi szövetekkel dolgoznak a kutatók, de már vannak kisebb pozitív eredményeket hozó humán kísérletek is.

Idén egy olyan preklinikai kísérleti vizsgálat is megtörtént már, amelynek során szenolitikus gyógyszereket fecskendeztek oszteoartritiszben szenvedő emberek térdébe. Az eredmények részben jók, részben vegyesek lettek. A vizsgálat első részében, amikor a betegek változó dózisú gyógyszert kaptak, afájdalomcsökkent és a térd funkciója jelentősen javult. A második kísérletben, amelyben a betegek maximális adagot kaptak, nem értek el jelentős javulást. Valószínűleg számos szenolitikus hatóanyag létezik, amelyekkel a különböző módon érzékeny sejttípusokat célozhatják meg, ám jelenleg a kutatások jelentős része a dasatinib nevű leukémiás gyógyszer, illetve a növényekben előforduló polifenol és kvercetin kombinációját vizsgálják.

Nem csak az öregedést gátolják

Sebastian Grönke, a kölni Max-Planck Öregedés Biológiai Intézet kutatója szerint a szenolitikumok azért különösen izgalmasak, mert úgy tűnik, hogy az élet nagyon kései szakaszában is működőképesek. Ráadásul elég gyorsan kideríthető, hogy hatásosak-e az emberekben, és az életük vége felé járóknál is alkalmazhatók. Xu szerint - legalább elméletben - lehetetlen lehet a gyógyszerekkel szembeni rezisztencia kialakulása, mert az öregedő sejtek nem képesek szaporodni. Még ennél is fontosabb, hogy nem kell a betegeket minden nap kezelni. Elég csak hetente vagy havonta egyszer beadni a gyógyszereket, s az időszakos kezelés több mint elegendő a jelentős előnyök eléréséhez.

A szenolitikus gyógyszereknek lehet egy további hatalmas előnyük. Xu úgy találta, hogy azelhízása sejtek idő előtti öregedéséhez vezethet. Azt is megállapították, hogy az öregítő sejtek kitakarítása javítja az inzulinérzékenységet. Tehát a szenolitikus gyógyszerek nemcsak az öregedésre, hanem az elhízásra is pozitívan hatnak. Sőt Xu azt is megfigyelte, hogy ha elhízott egereket kezelt szenolitikumokkal, a szorongásuk szintje szintén csökkent.

Grönke szerint az elöregedő sejtek fontos szerepet játszanak a rák elleni kezelések (a kemoterápia és a sugárterápia) utóhatásaiban. "Ha az szenolitikumok felhasználhatók a sérült sejtek eltávolításának elősegítésére, még mielőtt szétterjedhetnének a szervezetben, akkor a rákkezelés káros mellékhatása enyhíthető" - fejtette ki. Xu azt várja, hogy az ideális kezelési életkor egyénenként eltérő lesz, és a tudósok végül vér- vagy vizeletvizsgálatot dolgoznak ki, amely képes felmérni az egyén öregedési szintjét. Néhány ember ugyanis nagyon gyorsan, mások pedig nagyon lassan öregszenek.

Hogy a szenolitika felelet-e az örök, de legalább is a nagyon hosszú életre vonatkozó vágyainkra? A német kutató azoknak, akiknek komolyan ez a céljuk, azt ajánlja, hogy inkább menjenek egy krionikai központba, és fagyasztassák le magukat. De az egészséges öregedésben az új kutatások 5-12 éven belül jelentős előrelépést hozhatnak.