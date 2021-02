Újabb ok, amiért veszélyes a nagyvárosi környezet

Azoknál az embereknél, akik forgalmas, zajos városi környezetben élnek, 30 százalékkal nagyobb a stroke kockázata - részletek itt.

Nem először halljuk, illetve olvassuk, hogy a nagyvárosi élet bizony rejteget veszélyeket az ott élők számára, de ezt hallva a legtöbben valószínűleg bűncselekményekre gondolunk - holott a városi környezet, illetve egy friss tanulmány szerint a városi fények is komoly hatást gyakorolhatnak az egészségünkre. A New York Post beszámolójából kiderül: készült már kutatás például az éjjeli fény és a mellrák közti lehetséges kapcsolatról, a közelmúltban viszont egy másik daganattípus, a pajzsmirigyrák és a nagyvárosok mesterséges éjszakai fényei közti lehetséges összefüggést kutatták a tudósok. Arra jutottak, hogy azoknál, akik ilyen fényforrások közelében élnek - például utcai lámpák vagy neonfények világítanak be éjjel az otthonaikba -, 55 százalékkal nagyobb eséllyel alakulhat ki pajzsmirigyrák.

A mesterséges éjszakai fény növeli bizonyos daganattípusok kockázatát. Fotó: Getty Images

Nőknél gyakoribb, de a férfiaknál több az áttét

A tanulmányt jegyző tudósok egy korábbi, 13 éven keresztül végzett kutatás alanyainak, mintegy 464 371 felnőttnek az adatait elemezték - többek közt arról is volt információjuk, hogy az egyes alanyok hol élnek, illetve diagnosztizáltak-e náluk daganatos betegségeket az előző kutatás évei alatt. Ezen kívül műholdfelvételek is rendelkezésükre álltak, így meg tudták állapítani, mennyi fény érte éjjel az egyes alanyok lakókörnyezetét.

A kutatók végül összesen 856 pajzsmirigydaganatos esetet találtak, 384 férfinál és 472 nőnél alakult ki a betegség. És miután öt csoportra osztották őket aszerint, mennyire volt világos éjszakánként az otthonuk környékén, arra jutottak, hogy a legmagasabb ötödbe tartozóknál 55 százalékkal volt nagyobb a legelterjedtebb pajzsmirigydaganat-típus, a papilláris pajzsmirigyrák kockázata. A kutatók azt is kihangsúlyozták, hogy bár a nőknél több esetet találtak, a férfiaknál valószínűbbek voltak az áttétek.

Mi lehet a háttérben?

Bár a tudósok nem vontak le olyan következtetést, hogy az éjszakai fény rákot okozhatna, úgy vélik, befolyásolhatja az egészséges alvást segítő hormon, a melatonin, illetve az ezzel összefüggésben álló ösztrogén termelődését is. Ez utóbbi a kutatók szerint kulcsszerepet játszhat a tumorok növekedésének megakadályozásában. Továbbá, más tudósok kimutatták, hogy a cirkadián ritmus tartós megzavarása is növelheti bizonyos ráktípusok kialakulásának kockázatát.