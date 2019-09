Mit ne együnk cukor helyett?

A mézet rengetegen használják cukor helyett, hiszen egy természetes édesítőszerről van szó, ami ráadásul ízletes is, és nem kell számolni kellemetlen mellékízzel sem. Éppen ezért a fogyókúrázók gyakran nyúlnak hozzá, ám mi van akkor, ha valakinek egészségügyi okokból kell kerülnie a cukrot, mert például cukorbeteg, vagy inzulinrezisztens

El kell, hogy keserítsük őket, hiszen elsőre bármennyire is jó ötletnek tűnhet a méz, sajnos kerülendő, mivel nagyjából 70 százalékban egyszerű szénhidrátokat tartalmaz, így a gyorsan felszívódó anyagok táborát gazdagítja. Ennek következtében gyorsan megemeli a vércukorszintet, és ami a fogyókúrázóknak is rossz hír, sajnos az energiatartalma sem elhanyagolható.

Fruktóz

Agave szirup

Kókuszvirág cukor

Régebben - és sajnos még ma is - a diabetikus termékek nagy részét fruktózzal, azaz, mivel lassan emeli meg a vércukorszintet. Így elsőre valóban jó választásnak tűnhet, ám nagy mennyiségű használata során megemelkedhet a triglicerid vérzsír szintje , és a szénhidrát tartalma is 100 százalék. De ne feledjük, hogy az ételekben természetes formában jelen lévő fruktóz nem jelent egészségügyi problémát, hiszen például a gyümölcsökben lévő rostok nagy mértékben lassítják a felszívódását.A jó marketingnek köszönhetően az egészséges életmód hívei és a cukorbetegek/IR-esek egy időben gyakran nyúltak mexikói agave sziruphoz, pedig az elmúlt időszakban, mint az hiszik. Hogy mi a baj vele? Ugyanaz, mint a fruktózzal, ami nem csoda, hiszen nagyrészt fruktózt tartalmaz. Éppen ezért az inzulinrezisztenciások és a cukorbetegek kerüljék, a fogyókúrázók és az egészséges életmód követői pedig csak mértékkel fogyasszák - figyelmeztet Varga Dóra, a Budai Endokrinközpont dietetikusa.Nagy újdonságnak számít a kókuszcukor, vagy más néven, a kókuszvirág cukor. Glikémiás indexe 35, tehát alacsonynak számít, de egyelőre még annyira újdonságnak számít, hogy sok vizsgálatot még nem folytattak le a szervezetre gyakorolt hatásával kapcsolatban.Valójában kókuszvirág (más néven pálmacukor) nektárjából készült hagyományos cukorról van szó. Nagy része (80 százalék) szacharóz - kettős szénhidrát -, 3-9 százaléka szőlőcukor - egyszerű szénhidrát . A benne lévő kalória és szénhidrát mennyisége közel azonos a répacukoréval, ám tartalmaz kevés inulint (növényi rost) és "magas" az ásványi anyag és vitamin tartalma is. Éppen, de magas szénhidrát tartalma miatt nem kifejezetten ajánlható szénhidrát anyagcsere problémával küzdőknek.