Meglepő jelek, amik cukorbetegségre utalnak

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2016. szeptember 29. 10:55 Módosítva: 2020. január 8. 11:55

A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők közül nem mindenki produkál olyan tipikus tüneteket, mint a csillapíthatatlan szomjúság, gyakori vizelési inger vagy a kezek és lábak folyamatos zsibbadása. Egyéb dolgok is jelezhetik a betegséget - olyasmik is, amikre nem is gondolnánk.

