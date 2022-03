Egy korábbi kutatás szerint a a súlyos lefolyású COVID-19 kockázatát eltérő mértékben fokozza az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség.

"Úgy hisszük, hogy a COVID-19 okozta gyulladásos stressz lehet az újonnan kialakult vagy újonnan diagnosztizált diabétesz egyik elsődleges kiváltó oka" - idézi az intézmény közleménye Sara Cromert, a Massachusettsi Kórház (MGH) orvosát, a Journal of Diabetes and Its Complications című folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzőjét. A koronavírus-pandémia kezdete óta a világban mindenfelé viszonylag magas arányban diagnosztizálnak cukorbetegséget a COVID-19-betegséggel kórházba felvett páciensek körében. Továbbra sem tisztázott ugyanakkor, hogy a jelenség valóban újonnan kialakult cukorbetegséget foglal-e magában, vagy inkább arról lehet szó, hogy mindaddig fel nem ismert esetekre derül fény a vizsgálatok során.

Előfordul, hogy a COVID-19 miatt átmenetileg megemelkednek a vércukorértékek. Fotó: Getty Images

Az MGH kutatói ennek a kérdésnek jártak utána. Közel hatszáz olyan páciens egészségügyi adataival dolgoztak, akiknél cukorbetegség jelei mutatkoztak, amikor 2020 tavaszán, a világjárvány kirobbanásakor fertőzöttként felvették őket a kórházba. Közülük 78 betegnél nem diagnosztizálták előzetesen a diabéteszt, csak a kórházban derült ki, hogy túlságosan magas a vércukorszintjük.

Mindazonáltal a feljegyzések tanúsága szerint az újonnan felfedezett cukorbetegek vércukorértékei általában kevésbé bizonyultak magasnak, mint a már ismert cukorbetegek esetében, ugyanakkor náluk általában véve súlyosabb lefolyású volt a COVID-19. Ami pedig még inkább érdekes, hogy a további nyomon követés azt mutatta, hogy miután hazabocsátották őket a kórházból, az érintettek mintegy felének vércukra visszaállt a normális értékhatárok közé, illetve egy év elteltével csupán 8 százalékuk szorult inzulinkezelésre.

"Ez arra utal, hogy az újonnan diagnosztizált cukorbetegség egy átmeneti állapot lehet, amely a koronavírus-fertőzés okozta akut stresszhatással áll összefüggésben" - magyarázta Cromer. A probléma hátterébeninzulinrezisztenciaállhat, ami azt jelenti, hogy a szervezet sejtjei nem tudják az inzulin hatására megfelelően felvenni a cukrot a vérből, ennél fogva a cukor felhalmozódik a véráramban.

Valójában tehát nem közvetlenül okoz cukorbetegséget a COVID-19, hanem arról van szó, hogy afertőzésnyomán fellépő gyulladás hatására a már meglévő prediabéteszes állapotban is meghaladja avércukorszinta diabétesz diagnózisának felállításához szükséges küszöbértéket. "Lehetséges, hogy ezeknek a pácienseknek csupán rövid távon lesz szükségük inzulinra vagy egyéb gyógyszerekre. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az orvosok szorosan nyomon kövessék, nem javul-e idővel az állapotuk" - tette hozzá Cromer.