Orrdugulásnak hitte, kiderült, hogy bőrrákja van

Tavaly áprilisig semmi komolyabb baja nem volt Julia Davey-nek, igyekezett egészségesen élni. Ám minden megváltozott, miután felkereste háziorvosát azzal a panasszal, hogy két hete el van dugulva a bal orrjárata. "Semmi komolyra nem gyanakodtam" - idézte fel az angol nő a Daily Mailnek, hogyan kezdődött minden. A körzeti orvosa először orrpolipra gyanakodott, ezért továbbküldte fül-orr-gégészeti rendelésre, ahol endoszkópos vizsgálattal megállapították, hogy valóban valami elzárta az orrjáratot. Egy hónappal később műtéti úton eltávolították a kinövést, és Julia azt gondolta, ezzel túl is van a dolgon.

Kezdetben csak annyi tünete volt Juliának, hogy állandóan eldugult az orra.

Fotónk illusztráció, forrása: Getty Images

Ám egy hét múlva felhívták a kórházból, és megkérték, hogy amint tud, fáradjon be: ekkor közölték vele, hogy rosszindulatú rákos sejteket találtak az orrsövényén. A 40 éves anyuka teljesen ledöbbent, de megnyugodott, mikor orvosai azt mondták, hogy ha eltávolítják az orrsövényét, jó eséllyel elmúlik a veszély. Júliusban sor is került az operációra. "Teljes életet lehet folytatni orrsövény nélkül is, ráadásul külsőleg semmi nyoma nincsen. Ezért nem aggódtam, csak arra koncentráltam, hogy ezzel legyőzhetem a rákot" - mesélte a nő, akinek a műtét után azt mondták, hogy minden rendben ment.

A kemoterápiától nőtt a daganat

Augusztusban viszont ismét eldugult a bal orrjárata és az endoszkópos vizsgálat megerősítette, hogy újabb tumora nőtt. Ezt is eltávolították, és csak ezután derült ki, hogy valójában laphámrákról van szó. Ez a bőrrák fajtái között viszonylag alacsony rizikójúnak számít, ám Julia esetében meglehetősen agresszív volt, ezért hathetes kemoterápiába kezdtek. A második alkalom végére azonban szörnyű fájdalmai lettek, az orra pedig a háromszorosára dagadt. Kiderült, hogy a kemo hatására nemhogy csökkent volna a daganat, hanem ijesztő tempóban növekedett.

Mi a laphámrák? A bőr hámsejtjeiből kiinduló rosszindulatú folyamat, a második leggyakoribb rosszindulatú bőrdaganat. Lényege, hogy a hámsejtek olyan burjánzásba kezdenek, melynek során egy szemmel látható, felületes, kezdetben egészen ártalmatlan képződmény jön létre. Ennek vastagsága idővel növekszik, későbbi szakban ki is fekélyesedhet, oldalirányban is megnyúlhat. Végső fázisban egészen nagyra nőhet, áttétet is képezhet elsődlegesen a nyirokcsomók felé. Tüneteiről és kezeléséről részletesen itt olvashat.

Ezért nem maradt más választás, el kellett távolítani az anyuka teljes orrát. A 14 órás műtétre tavaly novemberben került sor, és ugyan Julia elképzelni sem tudta, milyen lesz az élete orr nélkül, mikor felébredt az altatásból, megkönnyebbült, hogy elmúlt a fájdalom.