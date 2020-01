Kezdődő ichthyosis vulgaris: halpikkelyszerű száraz bőr az első tünet

Ez a fehérje nélkülözhetetlen a bőr megfelelő struktúrájának megteremtésében és fenntartásában. Az ichthyosis tulajdonképpen a, és a nagy mennyiségű elhalt hámsejt pikkelyszerűen gyűlik össze a bőr felületén. Az esetek nagy részében a tünetek 3 hónapos és 5 éves kor között jelentkeznek először (a magzati korban kialakuló, újszülötteknél is érzékelhető bőrelváltozások az ichthyosis súlyosabb formáira utalhatnak).A betegség tünetei nagyon, az enyhe viszketéstől és a jellegzetes, de alig látható pikkelyes bőrfelszíntől a nagy, hámló, fehér színű, pikkelyes foltokig. Ezek a foltok elsősorban azokon a területeken jelentkeznek, ahol kevesebb az izzadtságmirigy. A bőrfelület megváltozásához viszketés is társulhat. Az ichthyosisos betegeknél gyakori a hőkiütésre jellemző bőrtünet, mert a megvastagodó pikkelyszerű bőr megakadályozza az izzadást.A foltok időnként az egész testre kiterjednek, máskor viszont csak bizonyos testrészeket érintenek, például a lábszárat vagy a karokat. A bőr kiszáradása és kirepedezése időnként olyan súlyos lehet, hogy mélyebb, vérző sebeket is okozhat, ezek pedig könnyen elfertőződhetnek. Az izzadás hiánya a hőérzékelésre is hatással lehet. Azidőnként bizonyos külső hatásokra súlyosbodhatnak, ezek között találhatjuk a légkondicionálást vagy a túlzott alkoholfogyasztást.A betegség gyakran más problémákkal is együtt jelentkezhet, ezek között találhatjuk a pajzsmirigybetegségeket , a veseelégtelenséget vagy a daganatokat - ezek akár azoknál is kiválhatják az ichthyosist, akik genetikailag nem hajlamosak erre.