Fényvédelem a maszk alatt: miért fontos most is?

A koronavírus-járvány tavaly tavaszi kitörése óta az életünk számtalan területén új normákhoz kell alkalmazkodnunk. Az egyik ilyen a maszkviselés, amely nagymértékben hozzájárul az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének lassításához. Bármennyire is hasznos óvintézkedésről van szó azonban, be kell látnunk, hogy orrunk, szánk szinte folyamatos eltakarásának negatív vonzatai is lehetnek. A szemüvegesek a lencsék állandó bepárásodásával küzdenek, sokaknak pedig gyulladt pattanásaik lesznek a maszktól (a jelenség neve maskne, amely az angol mask és acne -akne- szavak egyesítéséből jött létre). Sőt: azoknak a száma is egyre nő, akik nem használnak fényvédőt, mondván, a maszk alatt nincs értelme. Ezzel azonban, közvetve, a bőrük egészségét kockáztatják.

A napnak való kitettség két fő szempontból árt a bőrünknek: az égitestből érkező UV-A- (ultraibolya A) sugarak a bőr gyorsabb öregedését, a ráncok megjelenését okozzák, míg az UV-B- (ultraibolya B) sugarak a bőr leégéséért felelősek. Együtt különösen veszélyesek, mivel jelentősen növelik a bőrben a daganatos elváltozások kialakulásának rizikóját. Annak érdekében tehát, hogy a napsugárzás káros hatásait a minimumra csökkentsük, kiemelten fontos az állandó fényvédelem - aminek sarkalatos pontja a fényvédő szerek alkalmazása. A Bőrrák Alapítvány (Skin Cancer Foundation) ajánlása szerint mindennap széles spektrumú (vagyis az UV-A- és az UV-B-sugarak ellen is védelmet nyújtó) terméket célszerű használni, amelynek az SPF-je (Sun Protection Factor, azaz fényvédő faktor) legalább 15-ös. Amennyiben bőrünk hosszabb ideig van kitéve a napsugárzásnak, minimum 30-as faktorszámú készítményt javasolnak a szakemberek.

A maszk alatt is fontos a fényvédelem. Fotó: Getty Images

Mivel a maszk beborítja arcunk bizonyos részét, valamennyire óvja a bőrt a napsugárzás ellen, ám korántsem a fentebb már említetteknek megfelelő szinten teszi ezt, így nem válthatja ki a fényvédő használatát. Azt sem szabad elfelejteni, hogy még annak a kevéske védelemnek az erőssége is, amelyet a maszk nyújtani képes, számtalan tényezőtől függ. Az egyik például az anyag: a szintetikus darabok jobban védenek, mint azok, amelyeket természetes anyagból gyártottak. A sötétebb maszkok is hatékonyabbak ebből a szempontból, mint a világos árnyalatok. Számít mindemellett még, hogy hány rétegű a maszk, és mennyire van szorosan szőve az anyaga: értelemszerűen minél több rétegből áll, és minél szorosabb szövésű, annál inkább óvja arcbőrünket. Fontos továbbá, hogy száraz-e a maszk, vagy sem, izzadságtól, víztől nedvesen ugyanis csökken a védőfunkciója.

Szintén a fényvédők szükségessége mellett szólnak bizonyos, maszkviseléshez kapcsolódó rossz szokások. Sokan például úgy hordják a maszkot, hogy az orruk szabadon marad, de olyanok is akadnak, akik, ha éppen nem látja őket senki, egészen az állukig húzzák le a védőeszközt, vagy le is veszik. A maszk egyébként sem védi a teljes arcot, ezekben az esetekben azonban még kisebb részét fedi le, vagyis még sérülékenyebb lesz a bőrünk a napsugárzással szemben. Azt pedig már csak nagyon halkan jegyezzük meg, hogy a fényvédő segítségével elkerülhetjük a "kétszínűséget": azt, hogy az arcunk szabadon lévő része a napfény miatt barnás-pirosas árnyalatot öltsön, míg a maszk által takart terület fehérben pompázzon.

Fényvédők és egyéb óvintézkedések

Hiába tehát a maszk, a fényvédő használata a mindennapi rutinunk része kell, hogy legyen. Ez ráadásul most, hogy itt a tavasz, és közeledik a nyár, vagyis az év naposabb időszaka, még lényegesebbé válik (fontos azonban tudni, hogy az UV-sugárzás a felhőkön is átjut, tehát a borongós időszakokban is veszélyben lehetünk). Ügyeljünk rá, hogy mindig a bőrtípusunknak megfelelő fényvédőt alkalmazzunk, és legalább 30 perccel azelőtt vigyük fel az arcbőrünkre, hogy felvennénk a maszkot és kimennénk az utcára. Kiegészítésképpen megjegyzendő, hogy ha a fentebb már említett masknéval küzdünk - vagy csak előrelátóak vagyunk, és szeretnénk megelőzni a kialakulását -, olyan készítményt válasszunk, amely lágy, könnyen beszívódik a bőrbe, és semmilyen irritáló hatású anyagot (parabének, illatanyagok stb.) nem tartalmaz. Ne feledjük, hogy a fényvédőt bizonyos időnként újra kell kenni! Mivel a maszk alatt könnyebben benedvesedik a bőr, hamarabb megizzadunk, az új réteg felvitelére még nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

Mindemellett van még néhány dolog, amire figyelnünk kell, ha kint vagyunk a szabadban. Elsősorban az árnyékos helyeket keressük: ne legyünk sokáig a napon, abban az időszakban pedig pláne ne, amikor a legerősebb az UV-sugárzás (jellemzően 11 és 16 óra között). Használjunk erős UV-szűrővel ellátott napszemüveget, igyekezzünk sötétebb színű ruhát viselni, fejünket pedig védjük kalappal, sapkával.