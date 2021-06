Ezeket semmiképpen se csináljuk, ha leégtünk

Akinek fontos a bőre egészsége, igyekszik elkerülni a leégést, hiszen amellett, hogy számos kellemetlen tünettel járhat együtt, még veszélyes is: felgyorsíthatja a bőr öregedését, és akár a bőrrák rizikóját is megnövelheti. Előfordulhat azonban, hogy minden igyekezetünk ellenére is megtörténik a baj, és "lekap" a nap. A The Healthy összeszedte, mit ne tegyünk ilyenkor.

Ne viseljünk szűk ruhákat

"Miután leégtünk, hagyni kell a bőrünket lélegezni" - mondja dr. Shereene Idriss bőrgyógyász szakorvos, aki szerint azért nem javasoltak ilyen esetben a szűk ruhák, mert fokozhatják a gyulladást. "A szervezet úgy próbál reagálni a traumára, vagyis a napégésre, hogy növeli a terület vérellátását, segítve ezzel a gyógyulást. Ez az oka annak, hogy az érintett rész bepirul, meleg, gyulladt lesz. A szűk ruhák viszont csak rontanak a helyzeten" - így a szakember.

Ne felejtsünk el sok vizet inni

Hidratálás, hidratálás, hidratálás - ez legyen a(z egyik) jelszó leégés után! "Azégési sérüléseknemcsak fájdalmat okoznak a testnek, hanem a bőr számára folyadékot vonnak el a test többi részéből. Ezért leégés után néhány napig mindenképpen sok folyadékot - lehetőleg vizet - kell innunk, hogy pótoljuk az elvesztett mennyiséget" - figyelmeztet dr. Keith LeBlanc Jr. bőrgyógyász.

Nem mindegy, mit csinálunk a bőrünkkel leégés után. Fotó: Getty Images

Ne sminkeljünk

Leégés után egy ideig el kell felejtkezni a sminkelésről - legalábbis azon a területen, ahol megpirult a bőr. A leégett rész ugyanis jobban gyógyul, ha - ahogy azt fentebb már írtuk - hagyjuk lélegezni a bőrünket. De nem ez az egyetlen érv. "Megvan az esélye, hogy a sminkecseteken vagy -szivacsokon lévő piszok vagy kórokozókfertőzésokoznak, esetleg allergiás reakciót idéznek elő, ami csak súlyosabbá teszi az állapotunkat" - mutat rá dr. Idriss.

Ne "tépkedjük" le a hámló bőrt

Az enyhébb napégés általában néhány nap alatt, a bőr bebarnulásával, hámlásával gyógyul. Sokan vannak azonban, akik siettetnék a folyamatot, és egész egyszerűen elkezdik leszedegetni a hámló részeket. Pedig ez nagy hiba. "Hagyjuk, hogy a hámló bőr természetes módon leváljon" - szögezi le dr. LeBlanc, aki hozzátette: az is fontos, hogy hidratáljuk a sérült részt, ez ugyanis segít a bőr természetes, egyenletes hámlásában.

Ne nyomjuk, szúrjuk ki a hólyagokat

Nemcsak a hámló bőr letépkedésétől, hanem a leégés nyomán keletkezett hólyagok kinyomásától, kiszúrásától is tartózkodnunk kell. Tudniillik a plusz "bőrbuborék" nagyon fontos célt szolgál: védi a sérült részt. Semmiképpen se "maceráljuk" tehát a hólyagokat, hagyjuk őket természetes módon meggyógyulni, így elkerülhetjük a fertőzésveszélyt.

Ne használjunk alkoholtartalmú készítményeket

Mielőtt bármilyen készítményt felvinnénk a leégett részre, győződjünk meg róla, hogy nincs benne alkohol. "Napégés esetén soha ne használjunk alkoholtartalmú készítményeket! Közismert ugyanis, hogy az alkohol elvonja a bőrből a természetes olajokat - ha gyógyuló égési sérülésre kenjük, jelentősen csökkenti a bőr öngyógyító képességét" - húzza alá dr. Idriss.