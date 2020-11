Túl lehet adagolni a C-vitamint?

A C-vitamin vízben oldódik, tehát a zsírban oldódó vitaminokkal ellentétben a szervezet nem raktározza el, és a felesleg a vizelettel ürül ki. Emiatt is fontos a rendszeres bevitele, és persze azért is, mert a szervezet nem tudja önállóan előállítani. Ugyanakkor arra is érdemes figyelni, hogy ne vigyük túlzásba, mert annak mellékhatásai is lehetne.

Fontos tudni, hogy a legtöbb embernek nincs szüksége külön C-vitamin-pótlásra, mert elegendőt tudnak a szervezetükbe juttatni azzal, ha rendszeresen fogyasztanak friss zöldségeket és gyümölcsöket.

Napi 2000 milligramm C-vitaminnál nagyobb mennyiség bevitele az arra érzékenyeknél gyomorbántantalmakat okozhat. Előfordulhat hányinger, hasmenés, illetve akár reflux, gyomorégés is. Mivel a C-vitamin növeli a vas felszívódását, túlzásba vitele vasfelhalmozódáshoz is vezethet a szervezetben, amely káros a szív, a máj, a hasnyálmirigy, apajzsmirigyés a központi idegrendszer számára is.

Emellett megnövelheti az oxalát mennyiségét a vesékben, ami miatt megnőhet a vesekövek kialakulásának esélye. Annak, hogy táplálkozással túl sok C-vitamint viszünk be, aránylag kicsi az esélye, ez inkább olyanokkal fordulhat elő, akik külön is szedik, táplálékkiegészítő formájában. A legjobb, ha inkább csak orvosi rendelvényre szedjük külön, esetleg olyankor, ha elkaptunk valamilyen fertőzést. Napi 1000 milligrammnál nagyobb mennyiséget ebből a vitaminból felesleges bevinni.

