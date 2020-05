Nők, akik pajzsmirigyzavarra számíthatnak

A terhes nők harmada vashiányos, s emiatt a pajzsmirigy-rendellenességek fokozott kockázatának vannak kitéve, beleértve a vetélést és a koraszülést is.

a terhesség első hat hónapjában fontos, amikor a magzatnak még nem fejlődött ki a saját pajzsmirigye - olvasható abban a tanulmányban, amelyet a European Journal of Endocrinology tett közzé. A pajzsmirigy-autoimmunitás olyan betegség, amelyben az A terhes nők szervezetének elegendő pajzsmirigyhormont kell termelnie, hogy a babák agya teljesen kifejlődhessen. Ez különösenfontos, amikor a magzatnak még nem fejlődött ki a saját pajzsmirigye - olvasható abban a tanulmányban, amelyet a European Journal of Endocrinology tett közzé. A pajzsmirigy-autoimmunitás olyan betegség, amelyben az immunrendszer hibásan elpusztítja az egészséges pajzsmirigysejteket, s emiatt csökken a pajzsmirigyhormon szintje. Ez pedig különösen veszélyes lehet terhes nők, illetve a megzataik számára.

a világ népességének ötödét érinti, de különösen nagy hatással van a terhes nőkre, akiknek a napi normális mennyiség háromszorosára van szükségük, hogy több vörös vérsejtet termelhessenek, és segítsék a magzat és a méhlepény növekedését. A vas nélkülözhetetlen a pajzsmirigy-peroxidáz (TPO) normális működéséhez. Ez a fehérje elengedhetetlen ahhoz, hogy a pajzsmirigy megfelelően ellássa a feladatát. A vashiány , de különösen nagy hatással van a terhes nőkre, akiknek a napi normális mennyiség háromszorosára van szükségük, hogy több vörös vérsejtet termelhessenek, és segítsék a magzat és a méhlepény növekedését.

közel 1900 állapotos nőt ellenőriztek a terhesség első harmadában. Mérték a nők vér ferritinszintjét (ez a vashiány indikátora), a pajzsmirigy-peroxidáz elleni antitestek számát (amelyek a A brüsszeli Saint-Pierre University Hospital (ULB) kutatási vizsgálatai soránellenőriztek a terhesség első harmadában. Mérték a nők vér ferritinszintjét (ez a vashiány indikátora), a pajzsmirigy-peroxidáz elleni antitestek számát (amelyek a pajzsmirigy autoimmunitást jelzik), a szabad tiroxin (FT4) pajzsmirigyhormon és a pajzsmirigy-stimuláló hormon (TSH) jelenlétét. A TSH-mérést tartják a legérzékenyebb szűrővizsgálatnak a pajzsmirigybetegség kimutatására, mert a megduplázódott FT4 százszoros változást idéz elő a TSH-ban.

Terhesség alatt ellenőrizni kell a vas szintjét, és gondoskodni kell a pótlásáról, hogy csökkentsék a felmerülő komplikációkat

a terhes nők 35 százaléka vashiányos. A pajzsmirigy-peroxidáz antitestek mérése pedig arra világított rá, hogy a vashiányos csoportba tartozók 10 százaléka szenvedett pajzsmirigy-autoimmunitásban, a nem vashiányos csoport tagjainak 6 százalékos arányával szemben. A TSH-szint azt jelezte, hogy a vashiányos csoportban lévő a nők 20 százaléka szenvedett A ferritinszint azt mutatta, hogy. A pajzsmirigy-peroxidáz antitestek mérése pedig arra világított rá, hogy a vashiányos csoportba tartozók 10 százaléka szenvedett pajzsmirigy-autoimmunitásban, a nem vashiányos csoport tagjainak 6 százalékos arányával szemben. A TSH-szint azt jelezte, hogy a vashiányos csoportban lévő a nők 20 százaléka szenvedett pajzsmirigy-alulműködésben , ami 4 százalékkal volt alacsonyabb a nem vashiányos csoportban. A kutatók figyelembe vették az életkort és a testtömegindexet is.

A vashiány sok embert érintő probléma, ennek ellenére gyakran nem derül rá fény, mivel igen változatos tüneteket produkál (már ha produkál). Éppen ezért összegyűjtöttük, melyek a legjellemzőbb panaszok. Részletek!

"Tekintettel arra, hogy a vizsgálat egy gazdag országban zajlott, az eredmények azt mutatják, hogy a vashiány 2016-ban is változatlanul fontos probléma" - mondta Dr. Kris Poppe, a tanulmány vezető szerzője, a Saint-Pierre Egyetemi Kórház endokrinológiai klinikájának vezetője. Szerinte a vashiányt ellenőrizni kell a terhesség alatt, és ideális esetben előtte is. Gondoskodni kell a vas pótlásáról, hogy csökkentsék a felmerülő terhességi komplikációkat, de az további bizonyítást igényel, hogy a vaspótlás csökkenti-e egyben a pajzsmirigyproblémákat is - jegyezte meg.

A kutatók következő lépése az lesz, hogy megtudják, vajon a terhesség kimenetelét befolyásolja-e a magasabb pajzsmirigy-autoimmunitás, a vashiány vagy mindkettő. Azt is megvizsgálják, hogy a vashiány okozza-e a pajzsmirigy-autoimmunitást vagy fordítva, illetve más vizsgálatokkal is alátámasztják az első két hipotézist.