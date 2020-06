Mi az epepangás?

Először érdemes szót ejteni magáról az epeváladékról. Az epe szerepe ugyanis igen lényeges az anyagcserében, hiszen lúgosítja a tápcsatornát, segíti a táplálékunkban található zsírok és olajok emésztését, továbbá az epe választ ki olyan vízben rosszul oldódó anyagokat, mint a gyógyszerek, a hormon-végtermékek, a mérgek, valamint nem utolsósorban a hemoglobin bomlásterméke, a bilirubin, amely többek között az emberi széklet jellegzetes barnás színét is adja.

Az epe nagyobb részét a máj szakosodott sejtjei választják ki, míg a fennmaradó egynegyedét az epecsatorna sejtjei termelik. A váladék az epehólyagban tárolódik, amely szükség esetén összehúzódva - a hasnyálmiriggyel közös vezetéken keresztül - a vékonybélbe juttatja. Epepangás (kolesztázis) esetén ez az elfolyási folyamat valahol megakad a máj és a patkóbél között, ezáltal pedig az emésztőnedv nem képes ellátni a funkcióját.

A sárgaság és a viszketés egyaránt az epepangás jellegzetes tünete

Az epekő veszélye

A probléma kialakulásának számos oka lehet, ezeket összességében két nagy csoportra lehet osztani attól függően, hogy hol keletkeznek. Egyrészt beszélhetünk a májból eredő tényezőkről, így például heveny májgyulladásról, gyógyszerek mellékhatásáról, de ide tartozik a terhességi epepangás is, amelynek hormonváltozások állnak a hátterében. Másrészt szóba jöhetnek májon kívüli tényezők: megemlíthető például a hasnyálmirigy gyulladása, illetve daganatos megbetegedések is, de talán a leginkább közismert és gyakori ok azepekőokozta elzáródás.

Ez utóbbi esetén az epehólyagban képződött kövek egyike az epeváladékkal együtt a hólyag ceruzányi vastagságú kivezetőcsövébe jutva akadályozza - részlegesen vagy teljesen - az epe elfolyását. Amennyiben ez az állapot nem szűnik meg, úgy a felgyülemlő emésztőnedv az epehólyag gyulladását idézheti elő, aminek hatására görcsös felhasi fájdalmak jelentkeznek, valamint gyakran hányinger, hányás éslázis.

Az epeköves betegek nagyjából 5 százalékánál, azaz a felnőtt lakosság 0,5-1 százalékánál fordul elő élete során heveny epehólyag-gyulladás. A problémáról bővebben Betegségek A-Z rovatunkban olvashat.

Súlyos következmények

Az epepangás legjellemzőbb tünetei közé tartozik a sárgaság és a viszketés, amelyek mögött az epe alkotóelemeinek vérkeringésbe jutása, illetve lerakódása áll a bőrben. Ezzel egyidejűleg a széklet elvesztheti a színét, hiszen a bilirubin nem jut el a belekbe, cserébe részben a vesék választják ki, aminek pedig sötét vizelet az eredménye. Epeváladék hiányában a zsírok emésztése is nehézségekbe ütközik, így mennyisége felszaporodik a ragadóssá, kenőcsössé váló székletben.

Hosszabb távon az epehiány a D-vitamin, a K-vitamin és a kalcium kevésbé hatékony felszívódása révén is képes komoly problémákat okozni. Ennek eredményeként az érintett beteg csontfájdalmat, a csontok könnyebb törését, az izmok fokozott görcskészségét, továbbá vérzékenységet és véralvadási zavarokat tapasztalhat.

Az epepangás pontos diagnózisának felállítása összetett vizsgálatokkal lehetséges, és a kezelés is szakember segítségét igényli, ezért a felsorolt tünetek jelentkezése esetén okvetlenül fontos, hogy orvoshoz forduljunk!