Így javíthatunk a vérkeringésünkön

A vérkeringés szervrendszere vagy más néven a szív és érrendszer a szív és a vérerek összefoglaló neve. Ez a bonyolult hálózat szállítja el a vért a testünk minden szegletébe. Ha a keringés nem megfelelő, az lassítja vagy blokkolja a véráramlást - ez azt jelenti, hogy a sejtek nem jutnak hozzá a szükséges oxigénhez és tápanyagokhoz.

Ha a végtagjaink nem kapnak elég vért, a kezeinket, lábainkat hidegnek, zsibbadtnak érezhetjük. Ha világos a bőrünk, a lábaink kékes árnyalatúak is lehetnek. A rossz vérkeringés kiszáríthatja a bőrünket, törékennyé teheti a körmeinket, sőt, hajhullást is okozhat. Férfiaknál erekciós problémák jelentkezhetnek, aki pedig cukorbeteg, annál a rossz keringés egyebek mellett lassan gyógyuló sebek formájában ad jelt magáról. Szerencsére sok mindent tehetünk a keringésünk javítása érdekében - a webMD több hasznos tanácsot is összegyűjtött cikkében.

A futás nagyon jót tesz a keringésnek. Fotó: Getty Images

A dohányzás nem, de a sok folyadék fogyasztása segít

Az egyik legfontosabb, hogy szokjunk le a dohányzásról. A cigarettában lévő nikotin ugyanis károsítja az artériák falát, és besűríti a vért, ami rendkívül negatív hatással van a vérkeringésre. Ugyancsak fontos, hogy kontrolláljuk a vérnyomásunkat. A túlmagas vérnyomásérelmeszesedést okozhat, ami megkeményíti az erek falát, és lassítja, elfojtja a véráramlást.

h i r d e t é s

Ételek, amik javíthatják a keringésünket Fűszerek, zöldségek és gyümölcsök is szerepelnek a listán. Mutatjuk, miket érdemes gyakran fogyasztani.

Szintén segít, ha figyelünk arra, hogy mindennap elegendő mennyiségű folyadékot igyunk. Ez azért lényeges, mert ha hidratáltak maradunk, akkor a véráramlás is jobb. A legelőnyösebb választás természetesen a víz, fogyasszunk el belőle naponta legalább 2,5 litert (intenzív sport vagy nagy meleg esetén értelemszerűen növeljük az adagot). Ami pedig az étkezést illeti: törekedjünk az egészséges, kiegyensúlyozott étrend kialakítására. Együnk sok gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát, halat, de kerüljük a zsíros, cukros élelmiszereket. Ez hozzájárul a koleszterinszint, a vérnyomás mederben tartásához, és így az erek egészségéhez.

Így ellensúlyozzuk a sok ülés káros hatásait

Az órákon át tartó ülés nem tesz jót a keringésnek, hiszen lelassítja a véráramlást a lábakban, ami akár vérrögöt is okozhat. Törekedjünk tehát arra, hogy minél kevesebb időt töltsünk ülve! Ha ülőmunkát végzünk, félóránként, óránként álljunk fel, mozgassuk át magunkat, tegyünk egy rövid sétát. Sőt, amennyiben megoldható, szerezzünk be egy álló íróasztalt, és dolgozzunk felváltva állva és ülve (ne feledjük, a túl sok állás sem jó). A (fel)állás megdolgoztatja a láb vénáiban lévő billentyűket, így a vér feljut a szívünkbe.

Lábunk rendszeres felpolcolása is pozitív hatással lehet a keringésre, különösen akkor, ha ülőmunkát végzünk. Helyezzünk a végtagok alá párnát, vagy hajtogassuk össze a takarót úgy, hogy a végtagok 15-20 centivel magasabban legyenek. Ügyeljünk arra, hogy a sarok magasabban legyen, mint a térd, de akár a derekunk alá is tehetünk egy párnát. Maradjunk így 15-20 percig. A keringés gyorsan megélénkül, valamint a szövetekben pangó folyadék is eltávozik.

Úszás és guggolás

A vérkeringés javítása szempontjából nagyon hasznosak az aerob mozgásformák, mint például a futás, kerékpározás, úszás. Ezek felpörgetik a vérkeringést, erősítik a szívet, és csökkentik a vérnyomást. Tűzzük ki célul, hogy heti 5-7 napon legalább 30 percet sportolunk! És ha már mozgás: a guggolás remek keringésélénkítő gyakorlat. De hogyan csináljuk helyesen? Lábaink vállszélességben legyenek, karjaink pedig a testünk előtt, érintsük össze a tenyereinket. Ezt követően a térdek behajlításával lassan ereszkedjünk guggoló pozícióba, közben a hátunkat tartsuk egyenesen, mintha egy székben ülnénk. Tartsuk a pozíciót legalább fél percig.

Egy jó fürdő csodákra képes

Végül, de nem utolsósorban: bár ez ideiglenes megoldás, de a fürdő tökéletes módja annak, hogy beindítsa a keringést. A meleg víz hatására az artériák és a vénák kicsit kitágulnak, így több vér áramlik át rajtuk.