A legjobb vesebarát ételek

Kiemelten fontos tehát, hogy odafigyeljünk ennek a páros szervnek az egészségére. Számos jele lehet annak, ha a veséink nem működnek megfelelően: szédülés, gyengeség, koncentrációs zavarok, fulladás és bőrkiütések. Ne várjuk meg, míg ilyesmiket tapasztalunk magunkon, inkább próbáljuk betartani a prevention.com tanácsait.

Aludjunk eleget

Egy amerikai tanulmány szerint azoknak a nőknek, akik napi 5 óránál kevesebbet aludtak, 65 százalékkal csökkentek a vesefunkcióik azokéhoz képest, akik napi 7-8 órás alvást tudtak beiktatni az életükbe. Az alvási rutin betartása tehát ebből a szempontból is nagyon fontos. Próbáljunk minden nap nagyjából ugyanabban az időben lefeküdni, késő délután és este már ne igyunk koffeintartalmú italokat, lefekvés előtt közvetlenül pedig kerüljük az erős fényt és a mobiltelefonok, tabletek, laptopok használatát.

Igyunk több vizet

A megfelelő hidratáltság kulcsfontosságú a veseműködéshez. A páros szerv a vérnyomás szabályozásában is szerepet játszik, és ha nem iszunk eleget, akkor megemelkedik a vérnyomásunk, ami hosszú távon számos egészségügyi probléma kialakulásához vezethet. Nagyjából napi két liter fogyasztása már elégséges lehet, illetve érdemes csínján bánni a koffeinnel, mert dehidratál.

Megfelelő folyadékpótlással sokat tehetünk veséink egészségéért

Sportoljunk

A veséken nagy mennyiségű vér áramlik át napi szinten, így jó, ha vérkeringésünket élénken tartjuk, aminek az egyik legjobb módja a testmozgás. Ez a vérnyomásunk és a veseműködésünk szempontjából is fontos. Hetente minimum 150 perc könnyed illetve közepes, vagy 75 perc lendületes tempójú mozgás ajánlott.

A rendszeres testmozgás erősíti és edzi szívünket, ezáltal segít megóvni szervezetünk egészségét. Részletek itt.

Együnk vesebarát ételeket

A friss zöldségek és gyümölcsök, különösen a szőlő, az áfonya, az alma, a piros kaliforniai paprika, a spenót, a cékla, afokhagymaés a spárga fogyasztása nagyon jót tesz a veséknek. Emellett az is fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy minél kevesebb cukrot fogyasszunk, továbbá legyünk mértékletesek a szójával és a gluténnal is. Ezzel sokat teszünk azért, hogy minél kevesebb gyulladásos folyamat menjen végbe a testünkben, ami a vesék egészségéhez is elengedhetetlen.