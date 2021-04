A körömrágás ezért veszélyes

Egy kutatás szerint a világ népességének 30 százaléka rendszeresen rágja a körmét. Ez nemcsak nem szép látvány, de az egészségünkre is veszélyt jelenthet, éppen ezért érdemes mindent elkövetni annak érdekében, hogy minél hamarabb képesek legyünk felhagyni vele. A brightside.me oldal összegyűjtötte, milyen egészségügyi kockázatai lehetnek a körömrágásnak.

Árt a fogaknak

A fogaink hiába keményebbek és erősebbek, mint a körmeink, a körömrágás hosszú távon tartós károkat tehet a fogakban és akár még az ínyben is. Felsértheti a fogzománcot, meggyengítheti a fogakat, amelyekből akár le is törhet egy-egy apróbb darab. Emellett hajlamosabbá teheti a fogakat az eldeformálódásra, és akár meg is lazíthatja őket, elősegítve a fogvesztést.

Növeli a fertőzésveszélyt

Mivel majdnem lehetetlen minden piszkot és kórokozót eltávolítani a körmeink alól, még akkor is, ha gyakran mosunk kezet, a körömrágással nagyon sok piszkot és baktériumot juttathatunk a szánkba. Ezek aztán szaporodni kezdenek a szájüregben, és ínybetegségeket, fertőzéseket és kellemetlen leheletet okozhatnak, illetve a körömrágóknál sokkal nagyobb az esélye annak is, hogy valamilyen fertőző betegséget kapjanak el. A kézről a szájba jutott baktériumok akár emésztőrendszeri fertőzéseket is okozhatnak, amelyek komolyabb hasfájással, hasmenéssel, hányással járhatnak, illetve megnő az ajakherpesz kialakulásának esélye is. Ugyancsak nagyobb az esélye a körömrágók között a náthának, megfázásnak is.

Bőrproblémákat okozhat

Nem véletlen, hogy olyan sokszor lehet hallani, hogy ne nyúljunk az arcunkhoz, mivel ilyenkor a kézfejen, ujjakon, körmök alatt lévő kórokozók a bőrre is rákerülnek, és ott szaporodni kezdenek. Ennek pedig bőrfertőzés, pattanások, szemölcsök kialakulása illetve terjedése is lehet az eredménye, különösen a száj körüli részeken.

Hosszú távon sem tesz jót

A gyakori körömrágók a fogaikat is gyakran csikorgatják önkéntelenül, ami hosszú távon az állkapocs izmainak feszülését, görcsét, állkapocsfájdalmat eredményezhet, ez pedig egy idő után krónikusfejfájáskialakulásához is vezethet. Akár orvosi segítséget is kérhetünk a körömrágáshoz való leszokáshoz. Van, akinek segítenek az olyan hagyományos módszerek, mint a speciális keserű körömlakk használata, de van, akinél a stresszoldás és meditáció hozhatja meg a várt eredményt.