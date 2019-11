7 furcsa ok, amitől fájhat a fejünk

Minden embernél eltérő okai lehetnek a fejfájásoknak: van, akinél egy erősebb parfüm vált ki migrént, míg másnál a zajok érhetik el ugyanazt a hatást.

Több évtizednyi kutatást követően a fejfájás alapvető okait azért sikerült azonosítani. Az alábbi hét ok pedig garantáltan furcsa lesz, ezt garantáljuk.

Szex



A fejfájás és típusai A lakosság 90 százalékának van esetenként fejfájása és 40-50 százaléka rendszeresen szenved miatta. A kísérő tünetek, mint a hányinger, szédülés, egyensúlyozási problémák, fáradtság, látás- és beszédzavarok csak tovább fokozzák a beteg gyötrelmét. A részletekért kattintson! Mindannyian hallottuk már a klasszikus "ne ma, drágám, fáj a fejem" mondatot, a British Journal of Medical Practitioners szaklap azonban publikált egy olyan tanulmányt, amelyből kiderül: minden századik embernél esély van arra, hogy szex közben azonnali vagy lassan kialakuló fejfájás jelenik meg. Az ilyen "orgazmikus fejfájások" férfiaknál gyakoribbak és vélhetően az izomösszehúzódások és a vérnyomás gyors váltakozásai tehetnek róla.

Enyhe dehidratáció

A súlyos dehidratáltság , gondoljunk a masszív ivások másnapjaira, garantáltan pusztító fejfájással jár. Ami rosszabb: az ennél enyhébb dehidratáltság is okozhat fejfájást, ronthat kedvünkön és szellemi képességeinken, mutat rá egy tanulmány a University of Connecticut szakértőitől. A helyzet iróniája pedig az, hogy amikor beveszünk egy fájdalomcsillapítót egy pár korty vízzel, esélyes, hogy a víz enyhíti a fájdalmunkat és nem a tabletta.

A telefonunk





A fejfájás oka lehet a telefonunk is Nem, még nem is a rádióhullámokról és a sugárzásról van szó. Ha túl sokáig meredünk egy olyan képernyőre, ami túlságosan közel van az arcunkhoz, annyira megerőltetheti a szemünket, hogy belefájdul a fejünk - állítja a Journal of Clinical and Diagnostic Research szaklap egyik tanulmánya. A szemizmaink ilyenkor megfeszítve dolgoznak azon, hogy fókuszálhassanak a közel lévő tárgyakra, ráadásul a megbillentett fej és az ehhez járuló nyak tartása további fájdalmat okozhat. A szakértők azt javasolják: ha telefonunkat kell néznünk folyamatosan és fáj a fejünk, iktassunk be szüneteket, nézzünk félre vagy 20 másodpercre és próbáljunk egy tőlünk 8-9 méterre lévő tárgyra fókuszálni, hogy enyhítsük fájdalmainkat.

A hétvége

Ha egész héten megfeszítve dolgoztunk, alig várjuk a szombatot, hogy hátradőlhessünk, kialudhassuk magunkat, és távol tartsuk magunkat a koffeintől - de így megvan az esélye, hogy egy kisebb migréntől szenvedünk majd egész nap. Ugyanis, ha hétköznap kávézunk vagy teázunk, 24 óra megvonás már fejfájást okozhat - állítja a National Headache Foundation. Úgyhogy ha le akarunk szokni a koffeinről, készüljünk fel arra, hogy körülbelül egy hét kell ahhoz, hogy kezdeti fejfájásaink alábbhagyjanak.

Határidők

Nyilván akkor kezd el fájni a fejünk, amikor határidő előtt vagyunk és ötven munkafázist kell hiba nélkül befejeznünk. Nem véletlenül. A stressz , legyen az akár személyes, akár munkával kapcsolatos, képes belobbantani a görcsös fejfájást - állítja egy német tanulmány. A stressz és a fejfájás közti kapcsolat elég komplex, de a tanulmány szerzői azt állítják, a jóga remekül csökkenti a stresszt és annak kellemetlen mellékhatásait.

A forgalom

Azt tehát tudjuk, hogy a stressz miatt is fájhat a fejünk - de ha a forgalomban ülve stresszelünk, érdemes tudni, hogy van rosszabb oka is a fejfájásnak, ez pedig a nitrogén-dioxid. Kanadai és izraeli kutatók is rámutattak, hogy ez a vegyület képes gyulladást okozni bennünk, ez pedig fejfájáshoz vezethet.

Villámlás