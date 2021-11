Vércsík a vécépapíron: ez lehet a baj

Köztudott, hogy a széklet állaga és különböző jellemzői rengeteget elárulnak az egészségi állapotunkról. Különösen nagy figyelmet igényel például, ha a végtermék fekete színűvé válik, vagy ha láthatóan vérrel keveredik. De vajon mi okozhatja a véres székletet, és mennyire kell aggódnunk, ha vércsíkot veszünk észre a vécépapíron?

A világos pirostól a feketéig

A székletbe keveredett vér sokféle árnyalatú lehet - színe attól függ, hogy mennyi időt töltött a bélrendszerben, ebből pedig arra is következtetni lehet, hogy honnan származik. A világos pirosas vagy barnás vért látunk, akkor a gyomor-bél traktus alsó részében található a vérzés forrása. Ha kimondottan élénk vörös, friss vért fedezünk fel a vécépapíron, akkor azt jellemzően a végbélnyílás vagy az azt körülvevő terület problémái okozzák. Míg ha sötétebb vörös, vagy akár fekete a székletben található vér, annak hátterében az emésztőrendszer felső részeiben megjelenő problémák állhatnak. Előfordulhat továbbá, hogy a teljes széklet feketévé és szurokszerűvé válik - ezt a megemésztett vér okozza.

A véres széklet mögött több betegség is meghúzódhat. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Mitől lehet véres a széklet?

A szurokszékletet eredményező megemésztett vér leginkább a nyelőcsőből, a gyomorból vagy a vékonybélből származik, és a problémához gyakran hányás is társul - ilyenkor a hányadék kávézaccra emlékeztető. A leggyakoribb kiváltó okok közé tartozik, amikor az orrvérzés során a vér egy része a garatra csorog, de akár a nyelőcső, a gyomor és a vékonybél fekélyes, vérzéssel járó megbetegedései is állhatnak a háttérben. A székletben található, sötétebb árnyalatú vér is számos betegség számlájára írható: előidézheti egyebek mellett nyelőcsősérülés, gyomorhurut, vagy gyomor- és nyombélfekély.

Élénkebb színű, friss vér akkor kerülhet a székletbe és a vécépapírra, ha például vastagbélgyulladás áll fenn, de akár rákos elváltozást is jelezhet ez a tünet. A vastag- vagy végbéltumor ugyanis időnként váladékozhat vagy vérezhet, a folyadéknak pedig értelemszerűen távoznia kell valahol. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ha vért látunk a székletben vagy a vécépapíron, akkor mindenképpen forduljunk szakemberhez, még akkor is, ha egyéb tünetek - példáulfájdalomvagy szúró érzés - nem társulnak az egyébként csekély mennyiségű vér mellé.

Aranyér vagy szorulás is okozhatja

Fontos azonban megemlíteni, hogy az aranyér és a székrekedés is vezethet odáig, hogy véres nyomokat hagyjunk a vécépapíron. Bár a fentebb említett betegségekhez képest ezek kevésbé súlyos problémák, az életminőségünket attól még jelentősen befolyásolhatják, és ugyanúgy orvosi segítséget igényelnek. Ezért semmiképpen se bagatellizáljuk el a panaszainkat.

Aki először találkozik az aranyér tüneteivel, megijedhet a vérzéstől vagy a fájdalomtól. Összegyűjtöttük azokat a jeleket, amelyeket figyelni kell magunkon.

A véres széklet hátterében egyébként a leggyakrabban az aranyérbetegség áll. A végbélnyílás környékén található, megduzzadt és begyulladt visszereket nevezzük aranyérnek, és ezek a csomók idővel nagyon érzékennyé és fájdalmassá válhatnak, akár még vérezhetnek is. Kialakulásának kockázatát jelentősen növelik bizonyos genetikai és életmódbeli tényezők, de gyakran fordul elő a várandósok, az elhízottak, az idősek és az ülőmunkát végzők körében is. Ha pedig szorulás miatt a széklet csak nagy erőlködés árán tud ürülni, akkor a végbélnyílás körüli berepedezések miatt is megjelenhetnek apró vérnyomok a papíron. Ez ellen rostdús táplálkozással és elegendő mennyiségű folyadék fogyasztásával tehetünk.