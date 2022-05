Aranyér: miért veszélyes, ha sokat ülünk a vécén?

Azaranyéra végbél nyálkahártyája alatt található érköteg, amely fontos szerepet játszik a megfelelő széklettartásban és székletürítésben. Aranyérbetegség akkor alakul ki, amikor az érköteget rögzítő kötőszövet megnyúlik, az érhálózat kitágul és kitüremkedik a végbélnyíláson. A vénatágulatok aztán begyulladhatnak, megnagyobbodhatnak, véralvadék is képződhet bennük. Noha felmérések szerint minden harmadik ember küzd aranyérbetegség okozta tünetekkel élete során, a téma még mindig kellemetlen a legtöbb érintett számára.

Miért viszkethet a végbéltájék? A végbéltáji viszketés gyakori, kellemetlen probléma, mely főleg a férfiakat érinti, és sokszor nem lehet meghatározni, pontosan mi okozza.

Aranyérrel az élet: az enyhe tünetektől a műtétig

A betegségnek több típusa és stádiuma van. Megkülönböztetünk belső- és külső aranyeret. Míg az enyhe fokú belső aranyeres csomó sokáig tüneteket sem feltétlenül okoz, utóbbi látható, kitapintható a végbél záróizma körül. A második stádiumban a csomók már székeléskor kitüremkednek a végbélnyílás elé, utána viszont maguktól visszahúzódnak. Ilyenkor még lehetőség van helyileg ható, vény nélkül kapható készítmények, krémek, kúpok használatára. Ezek fokozzák a természetes védekezőképességet, csillapítják a viszketést, elősegítik a sebgyógyulást és csökkentik a gyulladást, valamint fertőtlenítő hatásúak.

Súlyosabb esetben ezek már nem alkalmasak az aranyeres csomó kezelésére. A negyedik stádiumban kialakult fájdalmas, kitüremkedő csomót már csak műtéti beavatkozással lehet helyretenni. Minél előrehaladottabb a betegség, annál kellemetlenebbek a tünetei. Jellemző a fájdalmas székletürítés, viszketés, kemény, fájdalmas dudor vagy váladékozó csomó a végbélnyílás kívül, vércsík a székleten vagy a vécépapíron székelés után. Legsúlyosabb esetben még a nyálkahártya is begyulladhat, berepedhet.

Az aranyér kialakulásának számos oka lehet az örökletes kötőszöveti gyengeségtől kezdve az ülő életmódon, a mozgáshiányon és az elhízáson át egészen a nehéz fizikai munkáig, de a fokozott sporttevékenység, sőt, a várandósság is okozhat aranyeres panaszokat.

Miért veszélyes, ha sok időt töltünk a mellékhelyiségben?

Mivel sok erőlködés hatására is kialakulhat aranyér, érdemes odafigyelnünk székelési szokásainkra. Fontos, hogy mindig csak annyi időt töltsünk a vécén, amennyit feltétlenül szükséges. Ne ott olvassuk el a napi híreket vagy válaszoljunk céges leveleinkre. Akkor menjünk, amikor szükségét érezzük, és ne maradjunk a kelleténél tovább.

Sokan hajlamosak sokáig visszatartani székletüket - mert vagy nincs megfelelő hely dolguk elvégzésére, vagy éppen nem érnek rá azzal foglalkozni -, amivel székrekedést okozhatnak maguknak. Ilyen esetben pedig már nagyon nehéz erőlködés nélkül túljutni a székletürítésen. Ha tehát valaki késztetést érez rá, haladéktalanul keresse fel a mellékhelyiséget.

Lényeges, hogy olyan pózt válasszunk, amely kevésbé megterhelő. A végbél záróizomzata guggolás közben tud a legakadálytalanabbul kiengedni, mert így könnyebben távozik a széklet a kiegyenesedett végbélből. Kevesebbet erőlködünk, kevésbé fájdalmas a folyamat. Ehhez a pózhoz az angolvécé nem a legideálisabb megoldás - guggolni nem nagyon lehet rajta -, ezért az is megfelelő megoldás lehet, ha lábunkat ülés közben egy sámlin vagy vécéelőtéten megtámasztjuk.

Az sem elhanyagolható szempont, különösen kialakult aranyér esetén, hogy milyen minőségű vécépapírt használunk. Válasszunk többrétegű, puha anyagból készült papírt, ami nem sérti fel még jobban az amúgy is irritált területet. Székelés után ideális esetben tiszta vízzel és illatanyagmentes tisztálkodószerekkel érdemes megmosni a kényes területet.

A megfelelő póz és vécépapír mellett a technika is fontos, hogy a végbél izmait ne erőltessük. Ne visszatartott lélegzettel nyomjunk. Próbáljunk elkerülni a préselést, és minél kisebb erőlködéssel túljutni a dolgon. Könnyebb a helyzetünk, ha székletünk megfelelő állagú.

Milyen ételeket fogyasszunk a megfelelő székletért?

Sokat segíthet a helyes táplálkozás: válasszunk rostokban gazdag élelmiszereket, illetve igyunk sok folyadékot, hogy elkerüljük a székrekedést. Lazíthatják a székletet egyes gyümölcsök, például a málna, a narancs, a szeder vagy a kivi. A hüvelyesek és a sötétzöld leveles zöldségek is alkalmasak e célra. A tea és a kávé is beindíthatja az emésztést. Kerüljük a rostokban szegény ételek gyakori fogyasztását: a péksütemények, kekszek, gyorséttermi fogások megfoghatják a székletet, ahogy néhány gyümölcs is, mint például a banán vagy az alma.

Mozogjunk, sportoljunk rendszeresen a megfelelő emésztésért, és törekedjünk rá, hogy olyan napirendet alakítsunk ki magunknak, amelynek része lehet a nagyjából azonos időben - például a reggeli indulás előtt - történő székletürítés.