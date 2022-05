A home office egészségügyi következményei

A koronavírus-járvány hatékonyabb megfékezése és munkavállalóik védelme érdekében sok cég tette lehetővé dolgozói számára az otthoni munkavégzést: az elmúlt években sokan dolgozhattak home office-ból. És bár a pandémia enyhülésével több helyen ismét lehetővé teszik a dolgozóknak a bejárást – legalább bizonyos munkanapokon –, azért elég gyakori jelenség a home office megtartása. Ez pedig nem csupán a munkavégzést és az életvitelünket, napi rutinunkat változtathatta meg, hanem testi-lelki egészségünkre nézve is lehetnek következményei.

Hogyan hat mentális egészségünkre a home office?

Bizonyos munkavállalók kevésbé érzik stresszesnek a hétköznapokat, hiszen nem kell bejárni az irodába, nincs rohanás, bosszankodás a tömegközlekedés miatt, és a nap során nem kell nyolc órán keresztül elviselni az esetleg kevésbé szimpatikus kollégákat vagy vezetőket. Sokan viszont arról számolnak, be, hogy mentális egészségük megsínyli a home office-t.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) februári jelentéséből is az derült ki, hogy fáradtsághoz, fásultsághoz és kiégéshez is vezethet a távmunka. A riport szerzői felhívták a figyelmet, hogy a kollégáiktól távol dolgozók magányt, ingerlékenységet, aggódást és bűntudatot érezhetnek – idézte a Quartz. A munkavállalókon óriási lehet a nyomás, hogy állandó kapcsolatban legyenek a csapatukkal és a vezetőkkel, egymást érik a konferenciahívások, meetingek. Ennek következtében felborulhat a napirend, a korábban edzésre és a társas kapcsolatokra szánt időt is a munka töltheti ki, ami hosszú távon egyenes út lehet a kiégéshez.

A home office pozitív egészségügyi hatásai. A fent említett a jelentés arra is felhívta a figyelmet, hogy a távmunka akár egészségesebbé is tehet minket. Például azt írják, hogy a home office-ban dolgozók tudatos tervezéssel könnyebben meg tudják oldani, hogy beleférjen az idejükbe naponta legalább 30 perc mozgás. És mivel több időt töltenek a konyhában, nagyobb valószínűséggel főznek magukra. A házias ízek pedig egészségesebbek lehetnek az éttermi fogásoknál – de a gyorséttermi kosztnál mindenképp.

Kiégünk a home office-ban?

A dolgozók 45 százaléka panaszkodott arra, hogy kiégett a munka-magánélet egyensúly felborulása miatt. Ez a kimerültségen túl azért is veszélyes, mert egy sor további fizikai és mentális betegség kialakulásának rizikóját növelheti. Ilyen lehet például a magas vérnyomás, a szívbetegségek, a szorongás, a depresszió, a legyengült immunrendszer, a kognitív hanyatlás vagy az elhízás is.

Az otthoni munkavégzésnek a testi-lelki egészségünkre nézve is lehetnek következményei. Fotó: Getty Images

Hogyan hat a testünkre a home office?

Az otthoni munkavégzés fizikai értelemben is megterhelő lehet ránk nézve, főleg, ha egész nap ülünk. És sokan nem is ülnek kényelmesen: egy felmérés szerint az emberek 26 százaléka alakította ki az otthoni „irodáját” a kanapén, illetve a hálószobája egy csendes zugában. Bár elsőre akár kényelmesen is hangozhat, hogy az ágyunkból is dolgozhatunk, nem árt észben tartani, hogy testünk jó eséllyel megsínyli a megfelelő ülőhely hiányát.

A home office-szal együtt járó sok ülés a nyak-, derék- és hátfájáson túl még számos betegség kockázatát növelheti, a magas vérnyomástól és magas koleszterinszinttől a szívbetegségeken, a stroke-on és bizonyos rákbetegségeken át a diabéteszig. Az is előfordulhat, hogy gyakrabban panaszkodunk fejfájásra, ami mögött állhat az is, hogy helytelen testtartással, nyakunkat előrenyújtva nézzük a monitort, de akár az is, hogy jóval több időt töltünk képernyők előtt. Ez utóbbi hozzájárulhat a szemszárazsághoz, az égő érzés kialakulásához, és a fáradt, kivörösödött szemekhez. A képernyőkből érkező kék fény pedig jelentősen ronthatja az alvásminőségünket.



Elhízás, aranyérbetegség

A home office-szal sokaknál nemcsak az egész napos egy helyben ülés járhat együtt, hanem a rostszegény táplálkozás is. Így nőhet az elhízás kockázata, ami hosszú távon további súlyos egészségügyi problémákat okozhat, illetve székrekedés és aranyeres panaszok is kialakulhatnak.

Mit tehetünk, hogy az ülőmunka miatt ne alakuljon ki aranyérbetegség, illetve ha már érzékeljük a tüneteket, mit lehet bevetni ezek enyhítésére? Érdemesebb rostdúsabban táplálkozni, több folyadékot fogyasztani és tudatosan betervezni a napunkba a mozgást. A sport javíthatja a vénás keringést, aminek köszönhetően csökkenhet a vénákra nehezedő nyomás, a végbél környékén is. Ha egész nap ülünk, ezen a területen nagyobb lehet a nyomás, ami kedvez az aranyér kialakulásának.

Mit sportoljunk aranyér esetén?

Ami a sportot illeti, aranyeresség esetén a futást és a kerékpározást nem szokták javasolni, ezek helyett inkább tegyünk egy nagy sétát, menjünk el úszni, vagy poroljuk le a régi ellipszistrénerünket.

Fontos továbbá, hogy otthonra is beszerezzünk egy olyan ülőalkalmatosságot, amin nemcsak kényelmes, de egészségbarát is a munkavégzés. Jó választás lehet például egy ergonomikus szék, amelyen ülve kisebb súly nehezedik a végbéltájékra. Jó szolgálatot tehet egy ülőlabda is, ami folyamatosan apró mozgásokra serkenti a hát és a medence izmait, így serkenti a véráramlást, ezáltal hatékony segítséget jelenthet az aranyeres csomók kialakulása ellen is.

De bármilyen kényelmesnek érezzük is az ülőhelyünket, fontos, hogy rendszeresen szakítsuk meg pár percre a munkát: álljunk fel, mozgassuk át magunkat, vagy sétáljunk ki a konyhába egy pohár vízért.